Бийский вахтовик хотел стать трейдером, но попался на удочку мошенников

Житель Бийского района обратился в полицию и заявил, что стал жертвой аферистов. 64-летний мужчина работает на Севере вахтовым методом и в очередной командировке решил подзаработать на купле-продаже валют в интернете.
С начинающим трейдером связался неизвестный и назвался представителем одной из торговых площадок. Звонивший предложил мужчине повышенные дивиденды. Для этого надо было пополнить счет платформы, что бийчанин и сделал, перечислив в общей сложности почти 400 тысяч рублей.
После того, как вахтовик не смог дозвониться до организации, он понял, что стал жертвой мошенников, сообщают в МУ МВД России "Бийское". Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии
граждане, храните деньги в сберегательной кассе!
я бы по другому сказал: не жили богато, .... начинать.
Таким трудом заработал, и так купился. Ищи их сам, полиция отписки пришлет, не умеют они их искать и доказывать! Я тоже написал заявление на оформленный кредит по украденным данным, прислали отписку что меня полиция не подозревает в мошенничестве, а кредит выплачивай!! Ну не умеют они, не учат их доказыванию.
Вот лошааааара!!!
У нас вон какие люди, даже вахтовики учатся. Правда учеба слишком дорогая....