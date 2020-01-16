Бийский вахтовик хотел стать трейдером, но попался на удочку мошенников

Житель Бийского района обратился в полицию и заявил, что стал жертвой аферистов. 64-летний мужчина работает на Севере вахтовым методом и в очередной командировке решил подзаработать на купле-продаже валют в интернете.

С начинающим трейдером связался неизвестный и назвался представителем одной из торговых площадок. Звонивший предложил мужчине повышенные дивиденды. Для этого надо было пополнить счет платформы, что бийчанин и сделал, перечислив в общей сложности почти 400 тысяч рублей.

После того, как вахтовик не смог дозвониться до организации, он понял, что стал жертвой мошенников, сообщают в МУ МВД России "Бийское". Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.