Жителей Рубцовска терроризирует стая бродячих собак

Жительница Рубцовска рассказала о стае бродячих собак, которая нападает на людей. Сообщение разместили в паблике "Инцидент Рубцовск".

Горожанка поделилась историей о том, как она с ребенком возвращалась из магазина. На улице на них напала большая собака. По словам женщины, подобные инциденты происходят постоянно.

"Сегодня, по случаю таких событий, мой средний ребенок даже не может выйти в школу, т.к. эта свора живет около нашего подъезда на теплотрассе и нападает на любого проходящего", – добавила она.

Участница сообщества попросила помощи и отметила, что жители города не знают, куда обращаться в подобных ситуациях.