Нулевая видимость. В Алтайском крае перекрыли четыре трассы

Четыре трассы перекрыли в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Алтайавтодор". На дорогах – сильный боковой ветер, практически отсутствует видимость из-за метели.
Запрет ввели для всех видов транспорта. Он распространяется на следующие участки трасс:
- Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (с нулевого по 169-й км);
- Змеиногорск – Рубцовск (с нулевого по 71-й км);
- Алейск – Чарышское (с нулевого по 172-й км);
- Алейск – Петропавловское – Смоленское (с нулевого по 115 км).
Водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать ПДД. Особенно аккуратно следует выбирать скоростной режим и дистанцию. От выезда за пределы населенных пунктов лучше отказаться.
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