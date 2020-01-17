Нулевая видимость. В Алтайском крае перекрыли четыре трассы

Четыре трассы перекрыли в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Алтайавтодор". На дорогах – сильный боковой ветер, практически отсутствует видимость из-за метели.

Запрет ввели для всех видов транспорта. Он распространяется на следующие участки трасс:

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (с нулевого по 169-й км);

Змеиногорск – Рубцовск (с нулевого по 71-й км);

Алейск – Чарышское (с нулевого по 172-й км);

Алейск – Петропавловское – Смоленское (с нулевого по 115 км).

Водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать ПДД. Особенно аккуратно следует выбирать скоростной режим и дистанцию. От выезда за пределы населенных пунктов лучше отказаться.