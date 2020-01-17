Алтайский край – один из самых закредитованных в России

Алтайский край занял 74-е место в рейтинге регионов России по закредитованности населения в 2019 году. В среднем должник на Алтае отдает банкам почти 65% своей зарплаты, сообщает РИА "Рейтинг". Это один из самых высоких показателей в стране.

В среднем объем задолженности перед банками на одного жителя края составил 183,5 тыс. рублей.

Наименьшая закредитованность наблюдается в южных регионах страны. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь, где уровень закредитованности составляет 13,9% и 15,9% соответственно.

Эксперты предполагают, что это связано с относительно невысокой представленностью банков в перечисленных регионах, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.

На последних строчках рейтинга расположились Калмыкия (86,2%), Тыва (74,6%) и Курганская область (73%).

Ранее Общероссийский народный фронт привел данные, согласно которым алтайские семьи отдают банкам треть своих доходов.