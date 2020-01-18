Синоптики рассказали, когда закончится шторм в Алтайском крае

Несколько массовых аварий со смертельным исходом, перевернутые конструкции, поваленная труба котельной и это только первый день непогоды. Синоптики рассказали, когда это прекратится.

Штормовое предупреждение было объявлено на 17 и 18 января. По данным метеорологов, с понедельника, 19 января, непогода отступит от региона, но только частично. Метели прекратятся, но останется ветер с порывами до 20 м/c. В некоторых районах он продержится до 20 января.

В настоящее время введены ограничения на проезд автомобилей по 12 дорогам и в 31 населенном пункте края. Все службы и муниципальные образования переведены в режим повышенной готовности.