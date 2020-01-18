Командная работа: спасение автомобиля с ж/д путей в Рубцовске попало на видео

Спасение автомобиля, который по неизвестной причине оказался на ж/д путях при закрытом шлагбауме, попало на видео. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Судя по подписи к видео, мужчина за рулем иномарки надеялся проскочить, пока проезд полностью не закроется, но не успел. Остановил транспорт не только шлагбаум, но и дорожная преграда, которая уперлась автомобилю в дно.
Вызволять машину пришлось с помощью смотрителя переезда. Мужчины скооперировались, и пока один пытался ногой поджать преграду, второй освобождал путь назад.
Закончилась операция успешно, иномарку удалось убрать с путей.
Комментарии
где поезд? че делал снимавший видео если командная работа??,
че делал снимавший видео
Пытался помочь морально.