Крещенскую купель решили отменить из-за бури в Змеиногорске

В связи с погодными условиями в Змеиногорске принято решение не устраивать крестный ход и крещенскую купель, сообщает "Змеиногорский вестник".

"Службы в храме Преображения Господня и водосвятие состоятся 18 января с 9 часов (Агиасма). В 16 часов – всенощная, 19 января с 9 часов – праздничная торжественная литургия и второе освящение воды", – рассказали в издании.

Непогода меняет планы многих жителей региона. В Рубцовске из-за бури были отменены спортивно-массовые соревнования "День снега", а жители одного из сел под Бийском в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть на крещение ребенка из-за заваленных снегом дорог.