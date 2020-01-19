Восемь трасс остаются закрытыми из-за непогоды в Алтайском крае

19 января в Алтайском крае открыли движение по четырем ранее закрытым автодорогам. Восемь трасс до сих пор перекрыты из-за непогоды, сообщает "Алтайавтодор".

В частности, автомобилисты не могут выехать на следующие участки трасс:

Алейск – Чарышское (участок между селами Усть-Калманка и Чарышское);

Алексеевка – Березовка – Солонешное (между селами Соловьиха и Солонешное);

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (с 2 по 82 км);

Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – Республика Алтай (от нулевого до 97 км);

Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское (от нулевого до 42 км);

Горняк – Староалейское (от нулевого до 76 км);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – Новосибирск (нулевого до 71 км);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от нулевого до 169 км).

Напомним, сильная метель началась в Алтайском крае в пятницу, 17 января. Из-за сложных метеоусловий в этот день ограничили движение транспорта по целому ряду трасс, в том числе двум федеральным. Ликвидация последствий непогоды продолжается до сих пор.

При движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.

Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.

До впереди идущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.