Восемь трасс остаются закрытыми из-за непогоды в Алтайском крае

19 января в Алтайском крае открыли движение по четырем ранее закрытым автодорогам. Восемь трасс до сих пор перекрыты из-за непогоды, сообщает "Алтайавтодор".
В частности, автомобилисты не могут выехать на следующие участки трасс:
Алейск – Чарышское (участок между селами Усть-Калманка и Чарышское);
Алексеевка – Березовка – Солонешное (между селами Соловьиха и Солонешное);
Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (с 2 по 82 км);
Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – Республика Алтай (от нулевого до 97 км);
Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское (от нулевого до 42 км);
Горняк – Староалейское (от нулевого до 76 км);
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – Новосибирск (нулевого до 71 км);
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от нулевого до 169 км).
Напомним, сильная метель началась в Алтайском крае в пятницу, 17 января. Из-за сложных метеоусловий в этот день ограничили движение транспорта по целому ряду трасс, в том числе двум федеральным. Ликвидация последствий непогоды продолжается до сих пор.
При движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.
Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.
До впереди идущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.
Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.
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