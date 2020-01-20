Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Владимир Путин рассказал о том, какие выплаты получат ветераны и труженики тыла к празднованию 75-летия Победы, сообщает РИА "Новости".

Постоянная выплата к празднику составляет 10 тысяч для ветеранов и пять тысяч для тружеников тыла, отметил президент на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут привязаны к 75-летию Победы.

"Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч – труженикам тыла", – сказал он.

Президент считает это решение оправданным и надеется, что по всей стране пройдут мероприятия по поддержке ветеранов.