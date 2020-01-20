Уголовное дело из-за беременности 13-летней школьницы завели в Красноярском крае

В Красноярском крае забеременела 13-летняя школьница. По информации местных СМИ, предполагаемый отец ребенка – 10-летний мальчик.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на возможное совершение преступления, в том числе и иными лицами... Все следственные действия проводятся, в том числе и экспертизы. Геномную экспертизу возможно провести после рождения ребенка", – рассказали в СК РИА "Новости".

Проверку начали на прошлой неделе, после получения сообщения о беременности подростка. Максимальное наказание по уголовной статье за данное правонарушение – 10 лет лишения свободы.