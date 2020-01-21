ФОК построят в барнаульском парке Ленина, несмотря на протесты

Глава местного отделения "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал ответ краевого Министерства спорта на призыв не строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в парке имени Ленина.
В документе описаны причины, по которым перенос строительства в другое место нецелесообразен. В их числе:
– низкая обеспеченность спортивными объектами в указанном районе;
– возможность привлечения к занятиям спортом около 700 детей;
– рост числа школьников;
– высокий интерес к спорту в этом районе;
– хорошая транспортная развязка, позволяющая посетителям добраться до отдаленных концов города;
– удобное технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций.
Кроме того, Минспорта уточняет, что решение строить ФОК в другом месте создаст некоторые сложности.
Во-первых, это повторная разработка проектно-сметной документации.
Во-вторых, возникает необходимость выделения дополнительных финансов на проектирование.
В-третьих, на это потребуется больше времени, что приведет к срыву сроков реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни".
В четвертых, в других местах этот объект не будет востребован, уверены чиновники Минспорта.
Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
Кто бы сомневался. кому нужны эти деревья сраные которые дохода не приносят, лучше же в асфальт закатать последнюю зелень, построить комплекс и пилить бабки с посещений. Не допустят власти простаивания неплодоносящих квадратных метров в центральной части города.
21.01.2020 11:41
krash
загаженная собаками, заросшая кленами территория, у которой из достоинств - забор добротный. Зайти страшно, находится неприятно. Вы лучше парк Целинников спасайте, он через дорогу.
да все парки спасать надо, какой город был 25 лет назад и счас
пустыня коробочная наше будущее
отписка стандартная
а где ответ нашего губернатора? или он только ленточку на открытии перерезать может потом?
Чиновникам плевать на мнение народа.
Онкология растет с каждым годом, из-за того что зелени становится все меньше, а вредных веществ в воздухе больше.
Чиновникам плевать на народ и его здоровье
Ну так пора уже выводить протесты на федеральный уровень. И писать публичные, через прессу, обращения к Путину - пусть знает, как на местах выполняются его распоряжения! Город надо спасать! И никто за нас это не сделает!