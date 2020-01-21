Ученые назвали четыре распространенные причины развития онкозаболеваний

Немецкие медики перечислили возможные причины развития онкологических заболеваний, о которых многие не догадывались.

Одна из них касается тех, кто выбирает место возле иллюминатора в самолете. Ученые утверждают, что окна пропускают до 47% лучей UVA. Из-за этого происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи, сообщает Focus Online.

Также вредит здоровью регулярное употребление горячих супов и напитков. Если температура жидкости превышает 65 градусов по Цельсию, то она опасна для пищевода. Ткани и клетки повреждаются, что может спровоцировать появление злокачественных новообразований.

Любители выпить несколько бокалов пива после работы рискуют заработать рак горла, рта, печени и молочной железы.

Еще одна опасная привычка – засыпать со смартфоном. Свет от экрана затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина. Медики нашли взаимосвязь между низким уровнем мелатонина и повышенным риском развития рака.