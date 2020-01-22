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Сибирский полицейский залил виски вместо стеклоочистителя и лишился работы

, ИА "Амител"
Стража порядка уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
Фото: stolica-s.su

Фото: stolica-s.su

Сотрудника новосибирской ДПС, который ранее попал в кадры скандального видео, уволили после служебной проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МВД.

Уточняется, что инспектора уволили с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

Напомним, в начале декабря 2019 года в социальных сетях начали распространять ролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебного автомобиля бутылку виски и начинает заливать ее в бачок стеклоочистителя. Свой поступок герой ролика мотивирует, во-первых, тем, что у него нет омывайки, а во-вторых, тем, что он работает в ДПС и может себе такое позволить.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.01.2020 08:47
гость

Тут даже дело не в том, что залил, а в том, что снимал, чтобы показать какой он пуп. А ему объяснили, что он ошибался. У других пупизма чуть поубавится, может и залью, но рассказывать про это всем уже поостерегутся. И это хорошо

22.01.2020 08:52
krash

Нифига как до амика новости долго докатываются. Черти когда уже видео гуляло по Ватсапу. Уже все и позабыли об этом...ан нет - амик напомнил ))))))

22.01.2020 09:14
гость

Ну щас боярку будет заливать.

22.01.2020 09:17
Потолковый Лампонюх

Асептолином будет заправляться теперь

22.01.2020 09:25
- гость -

а почему бы и нет?! спиртосодержащая жидкость. не замерзает. эту бодягу пить - здоровью вредить. Дал ему какой-нибудь нарушитель в качестве благодарности, он ее и применил по своему усмотрению. Если уволили лишь за это, то глупо. Если он всегда вел себя так и любил попозерствовать, то скатертью дорога!

22.01.2020 09:31
- гость -

А что, так нельзя? Это же норма, на таких принципах сейчас все работает, и жидкость работает, и полицейские....

22.01.2020 09:35
АБОРИГЕН

А в чем он опорочил честь сотрудника? Он что сказал что берёт взятки налево и направо, поэтому бабло идёт в руки почти даром? Это безусловно конечно же так, но это всё косвенные улики, использования элитного бухла не по прямому назначению. Ну не может человек пить, изжога наверное у него.

22.01.2020 09:37
- гость -

В принципе, ничего криминального нет в его действиях.

22.01.2020 09:38
- гость -

Ютубофилы вечно страдают от своих глупых действий.

22.01.2020 09:44
- гость -

Мое мнение, никакого проступка в его действиях не усматривается! Он же не пил в служебное время, а куда вылить спиртное, на землю или в бачок это его дело.

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