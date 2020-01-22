Россиян предупредили о зимних клещах

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина сообщила, что в связи с теплой зимой в России возможны случаи активизации клещей. Это не будет массовым явлением, но отдельные случаи исключать не стоит.

По словам Шашиной, активность клещей зависит от окружающей среды. Достаточно того, чтобы где-то пригрело солнце.

"Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка +8...+10 °С", – рассказала Шашина радиостанции Sputnik.

Необходимости использовать химические средства защиты зимой нет. Однако стоит заправлять брюки в ботинки, если человек собирается посетить какое-либо теплое место на природе.