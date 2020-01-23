"Это маразм". Почему алтайские производители опасаются массового банкротства

Алтайская фабрика детской одежды "Алтайкидс" работает почти пять лет. В штате 30 человек. Скоро все они могут остаться без работы. Дело в том, что компания несколько лет сотрудничала с сибирской сетью "Холидей", бесперебойно поставляла товар, с трехмесячной отсрочкой получала оплату, а теперь еще и осталась должна сети 4 млн рублей. "Холидей" требует от фабрики вернуть деньги, которые ретейл заплатил "Алтайкидс" за одежду. Товар при этом возвращать предприятию никто не собирается. Для небольшой алтайской фабрики это дорога к банкротству. Вместе с "Алтайкидс" на этот пусть встали больше сотни сибирских компаний. Из них более 60 – алтайские. Если они закроются, то без работы останутся больше 10 тыс. человек.

Все в рамках закона

Все компании несколько лет поставляли "Холидею", которым владеет бизнесмен Николай Скороходов, свою продукцию. На сотрудничество никто из сторон не жаловался. До тех пор, пока у компании не появилась перед поставщиками задолженность за несколько месяцев – из-за финансовой несостоятельности. В 2018 году убытки "Холидея" составили около 10 млрд рублей, а долг перед кредиторами вырос до 30 млрд рублей.

В 2019 году "Холидей" признали банкротом. В сентябре прошлого года конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы признать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Это значит, что компаниям, которые получили от "Холидея" деньги за поставленный товар, придется их вернуть. Естественно, свой товар назад они не получат. Оспорить это решение сложно, все действия управляющего легитимны, в рамках закона о банкротстве юрлица. Инициативу Кузнецова поддержали основные кредиторы "Холидея": Альфа-Банк, Сбербанк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

21 января около 20 представителей пострадавших от банкротства "Холидея" компаний, юристы, представители органов власти и СМИ на круглом столе обсуждали проблему и искали варианты спасения.

Сколько должны алтайские компании?

"Холидей" подал в суд на 95 компаний-поставщиков со всей Сибири: Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Но большая часть его бывших партнеров – из Алтайского края. Компания Николая Скороходова требует от региональных предприятий вернуть разные сумму – от полумиллиона до 30 млн рублей. По подсчетам участников круглого стола, всего "Холидей" намерен вернуть 6 млрд рублей.

Одним из пострадавших стал бийский производитель полуфабрикатов "Мороз". Первое судебное заседание по делу компании было назначено на 13 января, но по просьбе фирмы его перенесли на 10 февраля. Десяткам компаний повезло меньше, они уже проиграли дела и теперь обязаны вернуть деньги. Около 30 предприятий добились переноса заседаний на несколько недель.

Алтайские бизнесмены говорят: они даже и не предполагали, что крупнейший ретейл Сибири окажется на грани краха. Ведь компании выдали кредит крупнейшие банки, а значит, подтвердили ее состоятельность.

"Мы как поставщики, когда узнали, что "Холидей" кредитуют крупные банки, были уверены, что с сетью ничего не происходит, она работает и дает нам надежду на дальнейшее сотрудничество. Но теперь банки за счет денег, которые получит конкурсный управляющий в конкурсную массу, решат свои проблемы", – говорит заместитель генерального директора торгового дома "Алтан" Ольга Карюкина.

Верните товар – вернем деньги

Многие производители признаются: если их заставят отдать деньги, бизнес придется свернуть. Это значит, что без работы останутся десятки и сотни человек. А всего в фирмах, с которыми судится "Холидей", трудятся больше 10 тысяч человек.

"Наша компания производит на Алтае детскую одежду. Два года мы успешно работали с "Холидеем", – говорит генеральный директор компании "Константа" (завод "Алтайкидс") Константин Рябинин. – В какой-то момент все оплаты прекратились, и они нам задолжали 8 млн рублей. Мы "вырулили" ситуацию и по суду вернули деньги, вторую часть – 4 млн – нам перечислили буквально три месяца назад. И сейчас от нас требуют вернуть эти 4 млн за поставленную продукцию. Мы именно та компания, которая закроется, мы просто обанкротимся, не сможем выжить, когда отдадим эти деньги, и около 30 человек останутся без работы".

На 40% уже сократила штат компания "Алтайский букет". Руководитель фирмы во всем винит банки и конкурсного управляющего "Холидея".

"Налицо вопиющий факт нарушения прав предпринимателей. Я считаю, что проказников надо учить. Это и банки, которым нужно было лучше проверять, кому выдавать деньги, и конкурсный управляющий, вероломно пытающийся нарушить права бизнеса. Сейчас нам нужно создать мощный общероссийский прецедент защиты прав предпринимателей. Для многих компаний 2, 3, 10 млн могут решить судьбу. Я готов в глаза заявить конкурсному управляющему, что мы вернем деньги, но после возврата нам товара с тем же сроком годности", – заявил генеральный директор компании "Алтайский букет" Сергей Мухортов.

"Исполнительная власть может и должна"

Около 20 руководителей алтайских компаний в декабре 2019 года подготовили письмо на имя губернатора Виктора Томенко. Они также направили коллективное письмо на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Владимира Ларина, в Генпрокуратуру, Госдуму России, полпреду президента в Сибирском федеральном округе и президенту России.

21 января 2020 года бизнесмены подготовили коллективные обращения в Арбитражный суд Новосибирской области и Западно-Сибирского округа и Верховный суд России.

"Мы просим суд не принимать таких скоротечных решений, а углубиться в проблему", – подчеркнула Ольга Карюкина.

Пресс-секретарь краевого управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко заверила присутствующих, что их обращения находятся в работе, о проблеме знает уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Нестеров.

"Как орган исполнительной власти мы не можем вмешиваться в споры хозяйственных субъектов. Но о проблеме нам известно, Павел Нестеров прислал на круглый стол своего исполнителя. Мы уже обращались в прокуратуру и ФАС", – сказана она.

Валерий Покоряк, генеральный директор ТД "Алтан", резко возразил: "Я не согласен с высказыванием, что исполнительная власть не может вмешиваться. Может и должна это делать. Государство следит за тем, чтобы мы вовремя платили заработную плату, налоги. А когда нам нужна помощь исполнительной власти, то ее нет. Уборкой снега исполнительная власть должна заниматься, но и предпринимателей не нужно забывать".

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае считают, что ситуация, в которой оказались бизнесмены, недопустима, и пообещали помочь.

Пошли навстречу предпринимателям и в комитете по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной палаты.

"Мы готовы организовать рабочую группу для юристов компании и начальников отделов", – сообщил председатель комитета Виталий Шляков.

Заразительный пример "Холидея"

Алтайские поставщики опасаются, что "феномен" "Холидея" станет примером для других компаний, которые по аналогичной и уже отработанной схеме смогут решать свои проблемы. И такие опасения не безосновательны: четверть местных сетей балансируют на грани банкротства, говорят эксперты.

"Я боюсь, что ситуация, в которую попали мы, скоро распространится на всю Россию. Каждый из нас, производителей, поставляет продукцию не только в "Холидей". Среди нас есть те, кто работает с сотнями компаний. Сегодня это произошло на Алтае, завтра – в другом регионе. Локальные и федеральные сети умирают. По данным страховых компаний, 25% локальных сетей находятся в ситуации "Холидея". Мы не знаем, кто следующий. Мы поставляем товар, а потом нас просят отдать деньги за него", – сказал "Алтайский букет" Сергей Мухортов.

Сотрудничество с некоторыми сетями уже сейчас сложное, признают бизнесмены. Но понять, с кем работать, а с кем разорвать сотрудничество, непросто.

"То, что происходит, это маразм, это неправильно. Наша компания работает с 46 сетями по всей России. У нас есть города, где за год мы не получили прибыли. Отгрузили 146 вагонов, и за год заработали 86 тыс. рублей. Теперь появились слухи, что у ретейла большие проблемы. Одна крупная сеть вообще закрывает здесь магазины. Это банкротство? Как мы должны были предугадать?" – задает вопрос генеральный директор ТД "Алтан" Валерий Покоряк.

Ситуация с сетевым ретейлом беспокоит и директора крупной компании "Ренессанс Косметик" Александра Гладышева. И всему виной, по его словам, закон о банкротстве, который защищает интересы одного игрока – банкрота.

"Ситуация вопиющая. И подобное может произойти с остальными сетями. Мы не застрахованы. Работая с 300-400 партнерами, мы не знаем, что будет завтра. Все из-за того, каким образом был принят закон о банкротстве. Если суд обязал компанию вернуть деньги, оспорить это решение сложно. В этой ситуации может помочь только общественный резонанс. Пока других инструментов нет", – отметил он.

О чем договорились?

По итогам встречи предприниматели приняли несколько решений, которые, на их взгляд, помогут в борьбе с "Холидеем", в том числе:

1. Направить коллективное обращение председателю Арбитражного суда Новосибирской области, председателю Седьмого арбитражного апелляционного суда, председателю Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, председателю Верховного суда Российской Федерации, а также в Следственный комитет, прокуратуру, ФСБ, Федеральную антимонопольную службу.

2. Обратиться в федеральные СМИ – Первый канал, НТВ.

3. Обратиться к членам правления банков (Альфа-Банк, Сбербанк, РСХБ, Газпромбанк) и к крупным акционерам банков;

4. Подготовить и провести пресс-конференцию в Новосибирске, Томске, Кемерове с участием поставщиков, СМИ и представителей власти.

А что же стало с "Холидеем"?

Алтайские предприниматели считают, что судебные тяжбы с поставщиками интересны собственнику торговой сети Николаю Скороходову и конкурсному управляющему Трофиму Кузнецову.

"Общий долг компаний перед "Холидеем" – 6 млрд рублей. Конкурсный управляющий получит с этой суммы не менее 5%, то есть 300 млн рублей. В Барнауле всего две компании с таким крупным оборотом", – отмечает Валерий Покоряк.

При этом собственник сети "Холидей" Николай Скороходов развивает на рынке Сибири, и в том числе в Барнауле, новый проект – сеть магазинов "Фермер-Центр.РФ". Бизнес "Холидея" фактически поменял юрлицо на "НСК Холди", и бренд, и все активы "Холидея" идут на развитие этой сети, говорят поставщики.