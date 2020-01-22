Центр казачьей культуры появится в Змеиногорском районе

Центр традиционной казачьей культуры появиться на базе Барановского дома культуры Змеиногорского района, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На его создание из краевого бюджета были выделены 150 тысяч рублей, которые потратили на пошив костюмов, приобретение обуви для участников ансамбля казачьей песни и детского коллектива. За счет муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района" отремонтировали помещение центра, приобрели мебель, а также оформили стенды по истории казачества.

Торжественное открытие центра состоится 30 января. На сцене прозвучат песни казачьих коллективов Курьинского, Третьяковского, Змеиногорского районов, все желающие могут попробовать национальные блюда казачьей кухни.