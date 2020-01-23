И снова здравствуйте. В Алтайском крае начали перекрывать трассы

Движение по трем трассам ограничили в Алтайском крае, сообщает МЧС. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Из-за закрытия на территории Республики Казахстан автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, было ограничено движение по трассе K-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.

Кроме того, для всех видов транспорта движение ограничено по трассам К-03 (Змеиногорск – Рубцовск) и К-18 (от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Чарышское Чарышского района).

На данный момент ограничение введено на трех участках дорог, проходящих по территории семи муниципалитетов.