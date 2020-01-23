Вооруженный мужчина распугал посетителей "Марии-Ра" в Барнауле

На камеру видеонаблюдения попал момент задержания вооруженного посетителя супермаркета "Мария-Ра", расположенного на площади Спартака. Ролик опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как мужчина, пошатываясь, ходит между прилавками с колбасой и мясными изделиями. В руках у него нож и бутылка.
Когда один из охранников направил на него пистолет, мужчина предпочел сдаться и послушно улегся на пол, предварительно положив нож.
Комментаторы выдвинули несколько версий причин произошедшего. По одной из них, мужчина хотел взять выпивку, не расплатившись за нее. По другой, его целью было задержание и последующая отправка в колонию.
Комментарии
В тюрьме его хоть кормить бесплатно будут. На работу если и устроишься, то везде копейки платят. Тот же ракшин на РЦ работягам в два раза зарплату посокращал. Кто начнет возмущаться, ответ один - не нравится, увольняйтесь!
Да, похоже второй вариант, слишком грамотно лег
если второй вариант то лучше ему надо было зайти в администрацию, всем бы польза да и ему срок поболее.
расплескалась синева, распоясалась
Комментаторы выдвинули несколько версий причин произошедшего.
Белка у него обыкновенная. На Дальнюю сейчас отвезут отмачивать.
а какая зарплата в марии ра?
охранник направляет пистолет на преступника. тут же продавец магазина прохаживается...
а если пуля прилетит?
А ещё говорят, охранники не нужны.
да, в стране, где нет пьяных с ножами, охранники не нужны