Как водителям вести себя в метель и снежную бурю. Советы спасателей

ГУ МЧС России по Алтайскому краю составило рекомендации водителям, как вести себя в снежную бурю и метель.

При неблагоприятном прогнозе погоды, по возможности, лучше отложите поездку. Если это невозможно, нужно подготовиться. Проверьте техническое состояние автомобиля. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.

Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Спланируйте время, место отдыха и заправки в пути. Для движения лучше выбирать большие и оживленные магистрали.

Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Полезным в пути может оказаться и фонарь. Возьмите в дорогу запас продуктов, спичек и теплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе. Заправьте бензином полный бак и запасную канистру.

Во время следования по маршруту соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. При ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду. Обязательно об этом сообщите родным и близким.

В условиях метели уменьшите скорость движения – впереди может быть пробка или ДТП. Не пытайтесь преодолеть большие снежные заносы. В условиях нулевой видимости включите аварийку и регулярно подавайте звуковой сигнал. Можно попробовать смотреть на дорогу через камеру смартфона – иногда это помогает. Следите за обочиной – машину может снести с трассы. Кроме того, там могут стоять транспортные средства.

При незапланированной или аварийной остановке – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию, повесьте яркую ткань на антенну. Попросите помощи у водителей проезжающих автомобилей. Если никого рядом нет, постарайтесь определить свое местоположение, например, при помощи карты или электронных устройств.

Сообщите о своем местоположении родным и близким, а также в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Если вы находитесь далеко от населенного пункта – оставайтесь в машине и ждите помощи. В ночное время держите свет в автомобиле включенным. Для экономии топлива прогревайте двигатель и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут. Следите, чтобы выхлопная труба не забилась снегом, и немного проветривайте салон. Проще всего немного приоткрыть стекла.