Два человека погибли в "лобовом" ДТП на трассе в Алтайском крае

Смертельная авария произошла в полдень 23 января на 126-м километре трассы Алтай – Кузбасс, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции по Алтайскому краю.

На территории Залесовского района столкнулись КамАЗ и Daewoo Nexia. По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал 35-летний водитель иномарки, выехавший на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли водитель и 23-летний пассажир легкового автомобиля. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.