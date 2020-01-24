Судья Алтайского арбитражного суда получил семь лет строгого режима

Уже бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщают в региональном Следственном комитете.
"По данным следствия, в производстве судьи Арбитражного суда Колесникова находилось дело по заявлению ОАО "Кубанка" к межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю о доначислении компании налога на добавленную стоимость и отказе в возмещении НДС. В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить в качестве посредника в передаче взятки в виде денег судье Колесникову за вынесение им решения в пользу "Кубанки". Долгов, в свою очередь, обратился к судье Тэрри с просьбой также выступить посредником в передаче взятки за определенное вознаграждение", – рассказали в ведомстве.
Согласившись, Тэрри предложил своему коллеге Колесникову 800 тысяч рублей. В итоге Колесников вынес решение в пользу компании, а посредники – юрист Долгов и судья Тэрри – получили вознаграждение в размере 1,5 млн и 700 тысяч рублей соответственно.
Долгова приговорили к 4 годам условно и штрафу в 75 млн рублей, дело Колесникова сейчас рассматривает суд, а вот Тэрри получил сразу семь лет колонии, причем строгого режима, и штраф 30 млн рублей.
Комментарии
Китайцы бы грохнули...
а с остальными чё?
а кто их сдал??? вроде все получили свои доли...
Честные, неподкупные, справедливые.
Просто пришло их время.
Да все они черти взятки берут и не только взятки.
Вот если бы была смертная казнь за такие деяния - взяточничество бы точно уменьшилось. а так...откупится. таких сильно не наказывают...
Хорошая новость
Народная мудрость: сколько веревочка не вейся, конец все равно будет. За любым коррупционером могут прийти, они это знают и это хорошо