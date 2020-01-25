Не как у всех. Алтайский край признали одним из лучших для авторских туров

Туристический портал "ТурСтат" представил самые популярные направления России для авторских туров. Это путешествия с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

Алтайский край и Республика Алтай вошли в первую десятку рейтинга. Там же находятся туры в Краснодарский край, Карелию, Ставропольский край, Адыгею, Карачаево-Черкесию, а также сдвоенные путешествия в Кабардино-Балкарию и Дагестан, в Иркутскую область и Бурятию.

По данным экспертов, авторские туры сейчас являются наиболее развивающимся видом путешествий. Туристы выбирают гастротуры, йога- и фитнес-туры, треккинг-туры, а также фототуры.

При этом в среднем на недельный авторский тур по стране путешественники готовы потратить от 60 до 100 тысяч рублей на двоих.