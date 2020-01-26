Жительница Новоалтайска обвинила реанимацию в гибели своего 8-месячного ребенка

Жительница Новоалтайска рассказала, что у ее маленького сына появились проблемы со здоровьем и женщина решила отвезти его в инфекционное отделение барнаульской больницы.
В медучреждении они пробыли четыре дня, после чего ребенка выписали. Через день состояние мальчика снова ухудшилось. Мать вызвала скорую помощь и прибывшая на место бригада долго думала, что делать. Больного увезли в больницу Новоалтайска, но там его не приняли из-за проблем со стулом. Врач порекомендовал отвезти мальчика в инфекционную больницу на Малахова в Барнауле.
"Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил: "Думаю, что да". Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаул. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе", – рассказывает женщина.
В инфекционную больницу приехали около трех часов ночи, но принять их не смогли и сказали, что нужна реанимация.
"Просили бригаду отвезти нас во вторую детскую больницу на Попова, 31, но те отказались. Якобы у них регламент, и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во вторую детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел, пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00", – продолжает мать мальчика.
Около восьми утра она позвонила в больницу, где ей сообщили, что спасти малыша не смогли и зафиксировали время смерти.
Женщина считает, что если бы их приняли в больнице в Новоалтайске, то сына могли бы спасти.
Ее историю опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Под текстом разместили фотографии врачебных записей.
Комментарии
Вот такая вот "скорая" помощь... такая медицина.
К ответу всех, начиная от крайздрава!
Позор, в 21 веке ребенка не спасти....
Получается изначально больного ребенка с инфекционного отделения выписали??? Пролежали 4 дня, выписали. Через день снова плохо стало... это что за лечение??
И что значит время много потратили на "катание"? А почему собственно катали, куда только можно? Что ж сразу в Москву не увезли? Есть регламент: определили причину болей, увезли по назначению!
Нет 2й детской больницы.
Походу не умеют на скорой диагноз ставить. Не большие спецы там сейчас работают. Девочки молодые, профессионализма ноль, но могут сутки работать за счет молодости. Только толку, в итоге, опять ноль
У меня у отца тоже часа четыре прошло пока диагноз - воспаление легких, поставили. Туда сюда катали, на разных скорых, потому что регламент. А на одной скорой сразу куда надо увезти не могут. Не умеют куда надо сразу отвозить
26.01.2020 15:11
- гость -
Получается изначально больного ребенка с инфекционного отделения выписали??? Пролежали 4 дня, выписали. Через день снова плохо стало... это что за лечение??
И что значит время много потратили на "катание"? А почему собственно катали, куда только можно? Что ж сразу в Москву не увезли? Есть регламент: определили причину болей, увезли по назначению!
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Получается, что да. Выписали больного ребенка, чуть только сняли симптомы. Преступная халатность.