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Жительница Новоалтайска обвинила реанимацию в гибели своего 8-месячного ребенка

, ИА "Амител"
Она считает, что сына можно было спасти
Фото: sochi123ru.net

Фото: sochi123ru.net

Жительница Новоалтайска рассказала, что у ее маленького сына появились проблемы со здоровьем и женщина решила отвезти его в инфекционное отделение барнаульской больницы. 

В медучреждении они пробыли четыре дня, после чего ребенка выписали. Через день состояние мальчика снова ухудшилось. Мать вызвала скорую помощь и прибывшая на место бригада долго думала, что делать. Больного увезли в больницу Новоалтайска, но там его не приняли из-за проблем со стулом. Врач порекомендовал отвезти мальчика в инфекционную больницу на Малахова в Барнауле. 

"Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил: "Думаю, что да". Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаул. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе", – рассказывает женщина. 

В инфекционную больницу приехали около трех часов ночи, но принять их не смогли и сказали, что нужна реанимация. 

"Просили бригаду отвезти нас во вторую детскую больницу на Попова, 31, но те отказались. Якобы у них регламент, и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во вторую детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел, пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00", – продолжает мать мальчика. 

Около восьми утра она позвонила в больницу, где ей сообщили, что спасти малыша не смогли и зафиксировали время смерти. 

Женщина считает, что если бы их приняли в больнице в Новоалтайске, то сына могли бы спасти. 

Ее историю опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Под текстом разместили фотографии врачебных записей. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.01.2020 14:44
- гость -

Вот такая вот "скорая" помощь... такая медицина.

26.01.2020 14:54
Гость

К ответу всех, начиная от крайздрава!
Позор, в 21 веке ребенка не спасти....

26.01.2020 15:11
- гость -

Получается изначально больного ребенка с инфекционного отделения выписали??? Пролежали 4 дня, выписали. Через день снова плохо стало... это что за лечение??
И что значит время много потратили на "катание"? А почему собственно катали, куда только можно? Что ж сразу в Москву не увезли? Есть регламент: определили причину болей, увезли по назначению!

26.01.2020 15:30
- гость -

Нет 2й детской больницы.

26.01.2020 15:38
гость

Походу не умеют на скорой диагноз ставить. Не большие спецы там сейчас работают. Девочки молодые, профессионализма ноль, но могут сутки работать за счет молодости. Только толку, в итоге, опять ноль

26.01.2020 15:42
гость

У меня у отца тоже часа четыре прошло пока диагноз - воспаление легких, поставили. Туда сюда катали, на разных скорых, потому что регламент. А на одной скорой сразу куда надо увезти не могут. Не умеют куда надо сразу отвозить

26.01.2020 15:44
- гость -

26.01.2020 15:11
- гость -
Получается изначально больного ребенка с инфекционного отделения выписали??? Пролежали 4 дня, выписали. Через день снова плохо стало... это что за лечение??
И что значит время много потратили на "катание"? А почему собственно катали, куда только можно? Что ж сразу в Москву не увезли? Есть регламент: определили причину болей, увезли по назначению!
---------------
Получается, что да. Выписали больного ребенка, чуть только сняли симптомы. Преступная халатность.

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