Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель храма святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин, пишет РИА "Новости". Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Пелин на своей странице в Facebook.

По его словам, священник умер после того, как отслужил Божественную литургию.

"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", – написал Пелин.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил информацию о смерти Чаплина.