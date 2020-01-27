Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель храма святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин, пишет РИА "Новости". Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Пелин на своей странице в Facebook.
По его словам, священник умер после того, как отслужил Божественную литургию.
"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", – написал Пелин.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил информацию о смерти Чаплина.
Комментарии
Не только гарант за утрату доверия убирает... А может и на повышение вызвали.
О ...
Не всегда с ним был согласен, но вроде здоровый и молодой мужик, как так...
Умер Максим...
Вызвали к работодателю.
Столько более достойных людей умирает и никто никогда про них не напишет. А тут и что делал в последнее время и на чем сидел..
- гость -
Умер Максим...
??
не дожил до пенсии
Упокой Господи душу Раба твоего. Прости ему все прегрешения...
51 год, рано мужчины умирают у нас. И даже вера их не спасает.
27.01.2020 07:39
Задранец
Какой он здоровый? Астма его душила как минимум. На всех передачах задыхался. Просил даже паузу сделать
Как человеку, скажу ему «покойся с миром».
Как общественный деятель он в последние годы резко ударился головой о земную твердь, и стал маловменяемым реакционером. Вещал от имени РПЦ с позиций поучений и осуждений светскости в России.
хороших слов о нём у меня нет
Земля стекловатой