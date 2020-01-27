"Не на что содержать". Отец бросил сыновей в Шереметьево

Двоих мальчиков 5 и 8 лет без присмотра заметили в аэропорту Шереметьево. При себе у них нашли записку, в которой родственник просит принять их в приют, так ему "не на что содержать детей". Автор послания попросил не разлучать ребятишек и пообещал забрать их, как только заработает денег.
Как сообщает РЕН ТВ, личность отца брошенных ребят установлена. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
По информации телеканала, в 2016 году от Гаврилова сбегала жена. Он размещал в социальных сетях объявления о том, что она отвела детей в детский сад и пропала. В следующем году в его аккаунтах вновь появились совместные фото с супругой.
Местонахождение матери брошенных в аэропорту детей на момент написания материала остается неизвестным.
Комментарии
"не на что содержать детей". Мат капитал стопудово уже истрачен,
детей в детский дом, то ли еще будет.
Это не отец, это мразь. Больше об этом существе мужского пола сказать нечего. Про мать ничего не известно, а поэтому воздержусь от предположений.
Первому же комментатору лишь скажу: вы лучше жуйте, чем рот свой открывайте. Детей он бросил в Шереметьево, сам из Комсомольска-на-Амуре. Явно не на трамвае он в Московском аэропорту приехал. Значит деньги на билет были, а это не тысяча и не две. Судя по выделенной цитате, это либо Кожкена высралась, либо старый маразматик ранее тут уже не раз замеченный. Ничего нового...
Спасибо нашему правительству! Верхушка всё богатеет и богатеет, а простой народ всё беднеет и беднеет. Ждут кризиса, когда "народ не может жить по-старому, а верхушка не хочет жить по-новому"?
Мат капитал стопудово уже истрачен
Первая мысль.
27.01.2020 09:34
ек
прожевал? СГЛОТНЕШЬ?
+ек
Это животное - не отец!
27.01.2020 09:34
ек
Так чем вам первый комментатор не понравился? Он и говорит, что материнский капитал потратили и детей бросили! Родители - сволочи!
Детей он бросил в Шереметьево, сам из Комсомольска-на-Амуре.
Мож заработать приехал в москву на последние, а вы сразу мразь. Заработает, заберет. А вот маман, судя по тексту, та еще... куколка. Отец, видимо, до последнего держался.
27.01.2020 09:34
ек,а старый маразматик это кто?
Эх Евпатий К., а был когда то таким здравомыслящим человеком.