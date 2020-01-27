Алтайская Госинспекция потребовала оперативно убирать снег и сосульки с крыш

Госинспекция Алтайского края потребовала от управляющих компаний оперативно очищать дворы и крыши домов от снега, наледи и сосулек.
В январе специалисты Госжилнадзора провели более 40 проверок УК, в ведении которых находятся 116 домов. По результатам рейдов выдано 14 предписаний на очистку кровель и придомовых территорий, сообщают в Госинспекции.
В ведомстве напоминают, что для исключения риска возникновения угроз для жизни и здоровья жильцов управляющие компании обязаны оперативно очищать входы в подъезды, козырьки, сбивать с крыш сосульки и наледь.
Особое внимание сотрудники Госинспекции обращают на складирование снега на газонах. Отмечается, что такой способ – временный, и снег необходимо будет вывезти, чтобы в период таяния избежать подтопления дворов и подвалов.
Комментарии
всего 14? маловато
Ух ты.
товарищи - жрите снег, помогайте УК!
Руки прочь от сосулей!
А так как: "Алтайская Госавтоинспекция потребовала оперативно убирать снег и сосульки с крыш"
разницу почувствовали...
а вот и никакой разницы...
"потребовала" - а что, без напоминания от какой либо инспекции об этом не знают? У нас есть еще полиция, прокуратура и много других организаций с красивыми названиями, вот бы все и навалились на удаление сосулек, может и сдвинулось бы дело...
"потребовала" - а что, без напоминания от какой либо инспекции об этом не знают? У нас есть еще полиция, прокуратура и много других организаций с красивыми названиями, вот бы все и навалились на удаление сосулек, может и сдвинулось бы дело..---------------------На крышу сбивать сосульки сбивать желающих среди них много найдется, впрочем как и среди здешних писателей. Это как в одном очень старом фильме "А в клетку к тигру кто войдет"
Автовышки нет. Ленту натяните.