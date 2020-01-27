Кофейню Granmulino закрыли в Барнауле

На входе в кофейню Granmulino в Барнауле появилась табличка, что заведение закрыто, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

О причинах закрытия не сообщается. Собственник помещения Валерий Покорняк от комментариев отказался.

Напомним, в 2019 году региональная налоговая инспекция подала в суд иск о признании банкротом ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан". Обращение связано с просроченной задолженностью по налогам.

ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан" создано в 1988 году алтайским бизнесменом Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику, а также другие зерноперерабатывающие и пищевые предприятия. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino.