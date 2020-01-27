Кофейню Granmulino закрыли в Барнауле

На входе в кофейню Granmulino в Барнауле появилась табличка, что заведение закрыто, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
О причинах закрытия не сообщается. Собственник помещения Валерий Покорняк от комментариев отказался.
Напомним, в 2019 году региональная налоговая инспекция подала в суд иск о признании банкротом ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан". Обращение связано с просроченной задолженностью по налогам.
ЗАО "Научно-производственная фирма Алтан" создано в 1988 году алтайским бизнесменом Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику, а также другие зерноперерабатывающие и пищевые предприятия. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino.
Комментарии
Налоговая работает непонятно на кого
27.01.2020 10:48
- гость -
все правильно налоговая работает, это бизнес ерундит.
А у нас сейчас всё закрывается.
Пивнушку в этом помещении откроют, да и дело с концом.
Одно из первых заведений такого типа, своего рода эпоха уходит. Жаль.
10:59 - гость - "Пивнушку в этом помещении откроют
Пивнушек в этом районе - ступить некуда...
неплохо там приседали в свое время
прям ностальгия
..
у валерца хоутел на лимассоле , помница мульон ему зелени выдавали, так шта....
Одно из символичных мест Барнаула 2000х.
Очень жаль, но итог закономерный.
Пивнушки там не будет, крюгер и жигуль на своих выселках попьёте.
Проблемы основного валериного бизнеса сказались и на кофейне.
А насчёт пивнушки вы опоздали, там давно в подвале пивоварня, а со стороны Песчаной вход в пивнушку, Леон называется. Кстати, неплохое, и лагер, и темное норм.
Памятное место? Да.
Буду жалеть? Нет.
Сервис никогда не был в числе добродетелей Валеры, а в последнее время и кухня стала не айс. Разве что формат работы 24/7 привлекал многих на афтепати)
Покорняку разрулить свои проблемы, и открыть новое заведение, получше прежнего)
27.01.2020 11:27
ек
можно. но он жмот с высоким самомнением.
ничего у него не выйдет. он не современен . ни кепочка, ни трипы барнаул 22 по европе не помогли)))
Пора весь аул закрывать
как три сестры?
в москву в москву?
Ах кофейня Granmulino!Был там каждый очень рад!Но теперь тут недале́че разместился Ч квадрат...
Ну и что, так все уходят от налогов. Одно закрыли, другое открыли.
27.01.2020 11:40
- гость -
У него есть дружки в европе - янис да горон, ещё те разводилы, постоянно разводят на какуюто муть которая в пролёте всегда оказывается, вот меньше бы их слушать да туда забашлять