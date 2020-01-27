Алтай вошел в число лидеров по росту цен на гречку

Аналитики IT-компании "Эвотор" подсчитали, насколько подорожала гречневая крупа в 2019 году. В среднем по России цены на гречку выросли на 45%, но в некоторых регионах рост оказался более стремительным.

Так, на Алтае килограмм крупы подорожал на 82%. Такой же показатель в Бурятии, Удмуртии и Смоленской области.

Наибольшее подорожание зафиксировано в Пермском крае. Там цены на гречку выросли на 91%.

В некоторых регионах гречка подешевела. Максимальное снижение цен на крупу нашли в Еврейской автономной области, где ядрица подешевела на 12%. Также снизилась цена на гречку в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком АО – на 8%, 5% и 3% соответственно.

Добавим, что средняя цена за килограмм гречки в России в декабре 2018 года составляла 47,9 рубля. На декабрь 2019 года стоимость выросла до 69,7 рубля.