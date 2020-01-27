Опубликован список территорий, которые благоустроят в Алтайском крае

Стало известно, какие площадки благоустроят в Алтайском крае по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2020 году, сообщает региональный Минстрой.

Их выбирали на основе общественных обсуждений, а в городах с численностью населения свыше 20-ти тысяч человек – онлайн-голосованием, которое проводилось на сайтах муниципальных образований.

Работы по облагораживанию территории пройдут в 12 городах и 30 поселениях. В планах значится обновление более 50 общественных территорий и около 250 дворов.

В список попали:

Алейск – территория, прилегающей к всескорбященской церкви по ул. Пионерской и мемориал славы на ул. Партизанской;

Барнаул – парк "Изумрудный" и Мизюлинская роща;

Белокуриха – общественные территории по ул. Соболева (в районе АГУ/ детский сад "Рябинка" и ДШИ/ЦЭВ);

Бийск – зеленая зона за ТРЦ "Ривьера" и сквер Льнокомбинат, в границах ул. Амурская и Граничная

Горняк – сквер по ул. Кирова, 91а и территория, прилегающая к часовне, расположенной по ул. Ленина;

Заринск – территория возле ДК "Надежда" (район элеватора) и пешеходное кольцо по ул. Партсъезда – Молодежная;

Змеиногорск – зона отдыха Нагорного пруда и бульвар Гагарина;

Камень-на-Оби – набережной р. Оби (ул. Пушкина – ул. Комсомольская) и парк по ул. Речной, 47;

Новоалтайск – сквер "Октябрьский" и сквер у школы № 30;

Рубцовск – городской парк культуры и отдыха им. М.С. Кирова (пер. Гражданский, 17) и разделительная пешеходная полоса по просп. Рубцовский от просп. Ленина до ул. Пролетарской;

Славгород – центральная аллея по ул. Ленина от ул. Авиационная до ул. Жукова и городской парк;

Яровое – парк Семейного отдыха и территории, ограниченная домами № 34, 34, 35 и ЦНТТУ в квартале "Б";

с. Алтайское, Алтайский район — территория вокруг фонтана;

с. Березовка, Первомайского района – парковая зона по ул. Центральной;

р.п. Благовещенка, Благовещенского района – общественная территория микрорайона № 2 по ул. Урицкого, 2 (территория между БСШ № 2 и детского сада "Журавушка" от пер. Целинного до многоквартирного дома по ул. Урицкого, 1);

с. Боровиха, Первомайского района – многофункциональная спортивная площадка по ул. Кооперативной, 12а;

с. Волчиха, Волчихинского района – часть площади Мира в границах ул. Ленина и ул. Кирова (2 очередь);

с. Завьялово, Завьяловского района – набережный бульвар (2 очередь);

с. Залесово, Залесовского района – мемориальный комплекс;

с. Ключи, Ключевского района – общественная территория по ул. Центральная;

с. Красногорское, Красногорского района – сквер Н.Ф. Побединского;

с. Кулунда, Кулундинского района – пешеходная зона между полосой зеленых насаждений и красной линией;

с. Мамонтово, Мамонтовского района – линейная спортивная площадка в районе здания по ул. Партизанская 239а;

с. Михайловское, Михайловского района – центральная площадь;

с. Новоегорьевское, Егорьевского района – центральный парк (2 этап);

с. Озерки, Тальменского района – центральная площадь по ул. Новая;

с. Павловск, Павловского района – зона отдыха по ул. Заводской, 4;

с. Первомайское, Бийского района – площадь у Дома Культуры;

с. Поспелиха, Поспелихинского района – площадь Трудовой славы;

с. Ребриха, Ребрихинского района – центральная площадь (1 очередь);

с. Родино, Родинского района – парк культуры и отдыха (1 очередь);

с. Романово, Романовского района – центральный парк (1 этап);

с. Смоленское, Смоленского района – парк "Фонтан";

п. Степное Озеро, Благовещенского района – аллея "Комсомола";

р.п. Тальменка, Тальменского района – микрорайон ДОКа;

с. Топчиха, Топчихинского района – пешеходная зона от пер. Школьного до пер. Садового;

с. Троицкое, Троицкого района – центральный стадион;

с. Тюменцево, Тюменцевского района – уличная сцена на центральной площади по пер. Центральному;

с. Усть-Калманка, Усть-Калманского района – центральная площадь, (пересечение ул. Горького и ул. Ленина);

с. Хабары, Хабарского района – площадь для проведения культурно-досуговых мероприятий;

с. Шипуново, Шипуновского района – пешеходная зона по ул. Луначарского в границах проспекта Комсомольского и пер. Песчаного;

ЗАТО Сибирский – территории по ул. 40 лет РВСН, д. 9 и в границах ул.: 40 лет РВСН и Кедровая.