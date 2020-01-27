Путин включил губернатора Алтайского края в президиум Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Госсовета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Губернатор Алтайского края стал одним из восьми глав регионов в составе совещательной структуры, возглавляемой российским лидером.

Также в него вошли Александр Беглов (губернатор Санкт-Петербурга), Андрей Бочаров (Волгоградская область), глава Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Игорь Руденя (Тверская область), Радий Хабиров (Башкирия) и Вадим Шумков (Курганская область).

Отметим, что согласно законодательству, состав Государственного совета изменяется раз в полгода. Президент России предложил внести поправки в Конституцию, чтобы четко обозначить роль и полномочия Госсовета.