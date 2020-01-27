Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала, почему ушла из семьи

Бывшая жена мужчины, бросившего двоих детей в Шереметьево, Ольга Пушкарева, поведала журналистам, почему развелась с ним и что мешало общаться с сыновьями, сообщает Baza.

Она уточнила, что развелась с мужчиной в 2018 году. Суд решил оставить детей с отцом. После этого он несколько раз сдавал их в приют, пока сам уезжал на заработки, но видеться с детьми не позволял, утверждает женщина. По ее словам, когда она узнавала о том, что сыновья в приюте, то забирала их.

"Я их искала, пыталась общаться, но он меня везде заблокировал, – заявила Пушкарева. – Если он сам лично не хотел со мной общаться, можно было созвониться через друзей и решить эту ситуацию по-человечески. Ему нравилось делать все напоказ".

По ее словам, причиной развода послужили регулярные побои. Например, однажды, будучи пьяным, Гаврилов привязал супругу к дереву и принялся избивать, а после объяснил это "помутнением рассудка", рассказала бывшая жена.

А однажды, когда Гаврилов объявил, что уволился с работы, он обрил супругу налысо, утверждает она. Жительница Комсомольска-на-Амуре вспомнила и другой случай, когда муж причинил ей жуткие мучения.

"Он меня привязал к компьютерному стулу, и нож втыкал в ноги, в руки, кровища по всей кухне была, – вспоминает Ольга. – Он сам их обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал. Дети были в соседней комнате, на кухню забегали и видели это".

В доказательство она продемонстрировала шрамы, оставшиеся на ногах. По ее словам, старший ребенок, насмотревшись таких картин, стал заикаться.

За время замужества медики четырежды диагностировали у женщины сотрясение мозга, но никто не привлек мужчину к ответственности, якобы из-за "связей в полиции", утверждает гражданка.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко уточнила, что существует вариант передачи детей матери.