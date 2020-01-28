Вторник, 28 Январь, 11:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,34
€ 68,78
Обь
5см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности

, ИА "Амител"
Абсолютное большинство из них – это семьи с детьми
Татьяна Голикова / Фото: forum-msk.info

Татьяна Голикова / Фото: forum-msk.info

Приблизительно 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них – это семьи с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"По различным экспертным оценкам количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них – основная часть – семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%", – уточнила Голикова.

По ее словам, выправить ситуацию призваны дополнительные пособия, которые вскоре начнут получать семьи с детьми от трех до семи лет. Ранее после достижения трехлетнего возраста ребенком его родители могли рассчитывать только на 349 рублей детских в месяц.

"В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет", – уточнила вице-премьер.

Как ранее сообщал amic.ru, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что на ежемесячные выплаты теперь могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Получать такие пособия смогут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Пока непонятно, будут ли идти эти выплаты из средств материнского капитала.

"Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", – сказал глава государства.

Размер выплаты будет равняться половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В Алтайском крае он составит 5 101,50 рубля.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2020 11:09
- гость -

Но голосуют они за тех кто их в эту нищету вверг и будут голосовать за изменение Конституции!

28.01.2020 11:11
krash

Это только официальная цифра, в десятки раз преуменьшенная..

28.01.2020 11:18
- гость -


28.01.2020 11:09
- гость -
Народного голосования за изменения в конституцию (с маленькой буквы, т.к. это уже не свод законов для народа, а непонятно что...) не будет, т.к. путин уже все решил... В принципе, путин ничего не решает, за него решает свита...

28.01.2020 11:26
- гость -

Какая добрая тётя, какая трогательная забота.
Она теперь будет штатной заботницей о семьях с детьми? В по-новому переформулированной модельке государственной лжи.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:36
Пролетела. Барнаульскую пенсионерку обманули с авиабилетами 0
11:19
Оптимизацию районной больницы в Алтайском крае отложили на год 1
11:07
"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах 4
10:54
Туристы из Алтайского края находятся в Хайнане, куда добрался коронавирус 1
10:41
Молоко и мясо могут подорожать 7
10:25
Голикова рассказала, сколько россиян живут за чертой бедности 4
10:13
Снежный ком упал на голову жительнице Алтайского края 1
10:01
"Панике не поддаемся". Барнаульцы не перестали покупать товары на "китайском рынке" 6
09:54
Губернатор Забайкалья зачитал рэп в своем кабинете. Видео 3
09:46
Трех клещей нашли в Горном Алтае 0
09:30
Число жертв нового коронавируса перевалило за сотню 5
09:18
10 трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае 1
08:34
Подростки пожарили окорочка на Вечном огне. Видео 14
08:14
На пути реновации. Жилой комплекс бизнес-класса построят за "Сити-центром" в Барнауле 22
07:44
Защищает от рака и деменции. Врачи рассказали о пользе какао 0
07:22
Надо ли заклеивать камеру на ноутбуке и что о вас расскажет номер телефона 3
07:10
Жмых, хвоя и обойная пыль: в Барнауле прошла акция "Блокадный хлеб" 3
07:00
В надежде на тепло и свет: когда приходится разбирать дом, чтобы отапливать его 6
06:51
Заразные бананы и "спасительная" водка. Главные мифы о китайском коронавирусе 0
06:36
Тепло, но ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 января 0
06:21
"Трусельвания" и "Эпиляшка": подборка сумасшедших вывесок 3
06:02
Барнаул может войти в число городов, которым Минтранс даст 300 млрд на автобусы 9
05:46
День колдунов. Почему 28 января считали несчастливым и зачем плевали через плечо 0
23:52
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала, почему ушла из семьи 8
23:02
Водитель без прав устроил ДТП с тремя пострадавшими на Алтае 0
22:32
Российские авиакомпании отменяют рейсы на Хайнань из-за коронавируса 0
21:53
Путин включил губернатора Алтайского края в президиум Госсовета 8
21:25
27 января в Алтайском крае перекрыли еще две трассы 0
21:04
Сотрудники МЧС спасли 70 человек при пожаре в Барнауле 2
20:33
На Алтае у пьющих родителей в пятый раз забирают ребенка 0
19:50
Опубликован список территорий, которые благоустроят в Алтайском крае 3
19:21
Жительница Ставрополья продала дочь за 440 тысяч рублей 4
18:53
Парень украл стопку сковородок на барнаульском рынке. Видео 1
18:28
Ситуация архисложная. Спикер АКЗС рассказал, сколько сел отрезано метелями 2
17:52
Власти Барнаула ответили на сообщения об антисанитарии в детсаду 1
17:38
Почти девять тысяч первоклассников пойдут в барнаульские школы в 2020 году 0
17:23
Рецидивист потребовал от властей полмиллиона рублей за "моральные страдания" 6
17:06
Возложением цветов отметили в Барнауле 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда 1
16:50
В Нагорном парке Барнаула будут раздавать Wi-Fi 5
16:36
Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Бурятии 4
16:21
Россияне оценивают себя на 20 тысяч дороже россиянок 3
16:06
Новый формат. Почему в Барнауле закрыли популярный ресторан Granmulino 3
15:45
"Дым коромыслом и тараканы". Работница барнаульского детсада – об антисанитарии 2
15:36
Алтайский край ограничится 75 зарубежными специалистами 7
15:20
Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за аномального снегопада 4
15:04
Скандальный Всеволод Чаплин. Чем запомнился и отчего скончался известный священник 9
14:51
Видео с гуляющим по лесу тигром сняли не на Алтае 6
14:40
На смену метелям в Алтайский край придут 30-градусные морозы 1
14:22
Хлеб и игрушки блокадного Ленинграда показали воспитанникам детдома в Барнауле 8
14:07
Мать брошенных в Шереметьево детей нашли 21

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.