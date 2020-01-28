Население Алтайского края сокращается быстрее, чем в других регионах России

Алтайский край вошел в число пяти регионов страны, где в 2019-м году сокращалось население стремительнее всего. Такие данные приводят в Росстате.

Лидерами по абсолютному снижению численности населения стали Саратовская область (-19 тыс. человек), Омская область (-17,6 тыс.), Кемеровская область (-16,5 тыс.), Волгоградская область и Алтайский край (-15,7 тыс.).



"Опустение связано с высокими показателями миграционной убыли и превышением числа умерших людей над числом родившихся. Вторая тенденция, впрочем, характерна для всей России – население страны уменьшается второй год подряд", – приводит данные Росстата РБК.

Также на убыль населения, скорее всего, влияет и низкий уровень заработной платы – самой низкой в Сибирском федеральном округе. Одновременно с этим население растет в тех субъектах Федерации, которые могут предложить людям достойную оплату их труда. В частности, в Тюменской области население за год выросло почти на 32 тыс. человек. Санкт-Петербург и Ленобласть суммарно приросли на 37,6 тыс. человек, а Москва и Подмосковье – на 165 тысяч.

На 1 января 2020-го население страны в целом составило 146 млн 745,1 тыс. человек. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд – после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009-2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко неоднократно говорил, что уровень заработной платы в регионе должен расти, чтобы избежать миграции населения. Многие специалисты покидают край, переезжая даже не в Москву и Санкт-Петербург, а в соседний Новосибирск, Кемерово и Красноярск.