Соскучились? Штормовой ветер возвращается в Алтайский край

На территории Алтайского края 29 января установится непогода, сообщает региональный ЦГМС. В частности, синоптики ожидают сильную гололедицу, усиление ветра до 12-17 м/с (в южных районах порывы до 22 м/с), обильные снегопады. Местами возможны продолжительные метели и снежные заносы.

Краевое управление МЧС России напоминает водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. Ведомство рекомендует по возможности воздержаться от дальних поездок.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.