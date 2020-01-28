Тело жительницы Барнаула нашли под окнами многоэтажки

Барнаульцы сообщили об обнаружении тела девушки под окнами многоквартирного дома по адресу Павловский тракт, 305в, информирует паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю подтвердила факт гибели местной жительницы. Причины смерти установят сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки. Назначено несколько экспертиз.
По словам очевидцев, горожанка могла выпасть из окна, так как оконный проем на 15 этаже открыт, что совершенно неестественно для этого времени года.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа женщина выпала из окна девятого этажа, отряхнулась и пошла на работу. Удар смягчил сугроб. Пострадавшая отделалась ушибом внутренних органов.
Комментарии
очевидцы как всегда такие эспЭрты что диву даешься
а по теме: эту новость уже полдня везде мусолят кроме Амика... спите?
Периодически все выпадывать стали в тех районах новых что то
не верю что это суицид. это очень комфортный район, с развитой инфраструктурой
ага и России стана великих возможностей с нереально высоким уровнем жизни и огромными зарплатами
у нас родственница 35 лет сама сиганула от безперспективняка
Я жену найти не могу, все есть, жилье, зарплата, а они с балконов сигают...
16:36, особенно, когда 2 часа едешь утром в центр