Тело жительницы Барнаула нашли под окнами многоэтажки

Барнаульцы сообщили об обнаружении тела девушки под окнами многоквартирного дома по адресу Павловский тракт, 305в, информирует паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю подтвердила факт гибели местной жительницы. Причины смерти установят сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки. Назначено несколько экспертиз.

По словам очевидцев, горожанка могла выпасть из окна, так как оконный проем на 15 этаже открыт, что совершенно неестественно для этого времени года.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа женщина выпала из окна девятого этажа, отряхнулась и пошла на работу. Удар смягчил сугроб. Пострадавшая отделалась ушибом внутренних органов.