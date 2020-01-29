88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками

Муниципальное предприятие "Автодорстрой" приглашает жителей города на подработку дворниками. Как следует из объявления на сайте предприятия, помогать бороться со снегопадами могут все граждане в возрасте от 18 лет. Причем по удобному для них гибкому графику – дорожными рабочими.

Как пояснили на предприятии, вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант – работа в выходные дни.

Для этого необходимо будет составить контракт, выбрать удобные дни для работы. Смена длится около 10 часов. Оплата около 88 рублей за один час.

В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Всех обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.

Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%. На это пожаловался и.о. главы города Вячеслав Франк губернатору Виктору Томенко во время последнего заседания правительства региона.