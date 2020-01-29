88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками

Муниципальное предприятие "Автодорстрой" приглашает жителей города на подработку дворниками. Как следует из объявления на сайте предприятия, помогать бороться со снегопадами могут все граждане в возрасте от 18 лет. Причем по удобному для них гибкому графику – дорожными рабочими.
Как пояснили на предприятии, вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант – работа в выходные дни.
Для этого необходимо будет составить контракт, выбрать удобные дни для работы. Смена длится около 10 часов. Оплата около 88 рублей за один час.
В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Всех обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.
Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%. На это пожаловался и.о. главы города Вячеслав Франк губернатору Виктору Томенко во время последнего заседания правительства региона.
Комментарии
Идем к каменному топору.
"Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%" а цифра то все растет и растет
Раздавать листовки раньше стоило 70-100 руб час.
А болтать в думе 500т в месяц.
А вот хоть один из этих управлятелей выйдет с лопатой? Хоть один будет отрабатывать свое неспособное ни к чему руководство организацией? Где вас только понабрали на такие должности. Дворников не можете организовать, какая вам уборка снега? Или не можете заставить никого выйти махать лопатой из своей конторы, потому что тут и там брат и сват?
Курушин с Воронковым на выходных с лопатой выйти не хотят ?