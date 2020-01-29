Экс главного лесничего Белокурихи осудят за превышение должностных полномочий

Алтайский следственный комитет завершил разбирательство по делу бывшего начальника – лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами краевого Минприроды. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следкома.

Установлено, что в 2017 и 2018 годах лесничий, зная, что вырубка деревьев в природном парке "Предгорье Алтая" запрещена, заключил от имени регионального Минприроды договор с КАУ "Алтайлес", тем самым разрешив заготовку древесины. Ущерб превысил 1,8 млн рублей.

Отметим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования обвиняемый признал вину полностью. Уголовное дело направили в суд.