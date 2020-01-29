На смену метелям в Алтайский край придут морозы. Местами сильные

Совсем недолго осталось ждать окончания метелей в Алтайском крае, однако погода не даст жителям региона расслабиться. На смену осадкам придут морозы.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер и метели оставят край уже завтра, 30 января, и, вероятно, больше не вернутся. При этом первые спокойные дни встретят жителей региона серьезным похолоданием: в ночь на 31 января в некоторых районах столбики термометров опустятся до -35 градусов.

Дневная температура будет держаться около -20°С, с локальными похолоданиями. Снова теплеть начнет к 6-7 февраля.

По предварительным данным, серьезной непогоды в ближайшее время ожидать не стоит.