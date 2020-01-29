Несколько трасс в Алтайском крае закрыты для движения

Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае закрыты следующие трассы:

Алексеевка – Березовка – Солонешное, с 0 км по 63 км;

Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, с 0 км по 113 км;

Быстрянка – Красногорское, с 0 км по 25,5 км;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка, с 0 км по 61, 7 км;

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, с 2 км по 82 км;

Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара), от с. Новомихайловка до Павловска;

Р-256 "Чуйский тракт", на участке от с. Троицкое до Бийска;

Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, от с. Быканов Мост до с. Солонешное;

Бийск – Белокуриха;

Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное;

Алейск – Чарышское;

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, на участках от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Баево до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

Мельниковка – Александровка;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

Алейск – Петропавловское – Смоленское, от Алейска до с. Усть-Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;

Топчиха – Парфеново – Песчаное и подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

Участок трассы Барнаул – Троицкое закрыт для автобусов и грузовых автомобилей. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.