"Я не багаж". В Сети запустили флешмоб после гибели кошек в самолете

24 января пассажиру "Аэрофлота", летевшему рейсом Нью-Йорк – Москва вместе со своими кошками, выдали две переломанные переноски с травмированными животными. Позже кошки скончались.
"Аэрофлот", в свою очередь, заявил, ответственность за инцидент несут грузчики аэропорта Шереметьево, и компания намерена провести служебное расследование. Пользователи же после происшествия запустили в Сети флешмоб, в котором фотографируют своих питомцев с призывом изменить правила перевозки животных.
“I’m not luggage, I’m a passenger!” 💔✈️ Recently two cats died and one was frozen during @aeroflot flight from NYC. Airport employees killed them by crushing their carriers and treating them like luggage. And it’s not only Aeroflot problem but a big problem of all airlines in general. How many more animals have to die during cargo flights so airlines change transportation rules for them? They are either frozen or fried to death or get injuries. The carriers are transported together with other bags and sometimes are kept outside for hours no matter if it’s too hot or too cold. It’s just so wrong. Angel is a frequent traveler but she’s is lucky to fly in the cabin because she’s small. But why other animals who weigh over 8kg are treated like bags in the cargo? I want to ask you to share this information to make all airlines aware and make them change animal transportation rules! They must treat them like passengers! Because our furry friends are not luggage they are passengers just like you and me ❤️ 𝐏.𝐒. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐨𝐟 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐰𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐫 @𝐟𝐞𝐞𝐥𝐟𝐢𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫 𝐟𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 🤗❤️ 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐛𝐢𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐜𝐫𝐞𝐰 👩🏻✈️🧑🏻✈️✈️😍 #imNotLuggage #imNotBaggage #янечемодан #янечемоданяпассажир #янебагаж
"Ваша собака для нас — чемодан" @aeroflot ⠀ И это не проблема одного Аэрофлота. Таков подход в целом к пассажирам с питомцами. ⠀ В аэропортах клетки с животными до самолёта транспортируют вместе с чемоданами. И нет гарантии, что клетка не окажется в самом низу кучи. При пересадке клетки держат на улице вместе с багажом. Порой часами при задержке рейса. Жара, холод, отсутствие воды... никого не волнуют. ⠀ Если твой питомец крупнее 7 кг, то будь любезен сдать его в спецотсек, где совершенно не ясно какие условия, так как никто нам о них не рассказывает. ⠀ Для въезда во многие страны нужно собрать кучу справок, у которых очень короткий срок актуальности. Где-то требуется отдать питомца на карантин на несколько недель... Складывается впечатление, что только животные являются переносчиками болезней. Видимо, питомцы растаскивают по миру ежегодные эпидемии смертельных вирусов, а не толпы туристов. ⠀ 21 век! В среднем, каждый второй житель планеты имеет собаку или кошку. На протяжении всей истории человечества эти животные были, есть и будут рядом! Собаки в войны и другие трудные моменты спасают наши жизни, а в мирное время лечат наши души. ⠀ Так неужели они не заслужили более человечных условий для перевозки❓❓❓ ⠀ Ответ однозначен. Заслужили! Так давайте постараемся, чтобы нас наконец-то услышали — #янебагаж #янечемодан
На злобу дня! Я #мухажеся и мои ро поддерживаем всеми лапками🐾🐾 Акцию #янебагажяпассажир Не так давно мы летали в отпуск, правда наш вес с сестричкой позволяет нам лететь в салоне, но при соблюдении определённых правил❌❌❌❌❌❌❌: 1. Из переноски доставать нельзя, даже если очень плохо. 2. Не кормить, водой поить, не вынимая из переноски. 3. В переноску помещают сразу при посадке на рейс. ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ В общем эти перелёты туда и обратно мы с сестричкой запомнили надолго! Условия, прямо скажу жестокие!!! И мне страшно представить как хвостики покрупнее нас летят в багажом отделении😫😓😓😓 там, где температура воздуха гораздо ниже температуры в салоне, где шум турбин заполняет собой все пространство и эта мука длится часами и ты не знаешь кончится она или нет!!! Заявляем прямо: мы не багаж, мы не чемодан, мы живые существа, мы семья!!! А семью не сдают в багаж!!! К слову, на европейских авиалиниях в салоне самолёта летают даже пони!!!
Мы не можем не поддержать #янечемодан. Борги — частый путешественник. Но маршрут Стокгольм -Москва вот уже два года занимает 40 часов и больше, просто потому, что мы боимся летать "самолетами аэрофлота" и прилетать в Шереметьево. Нет никакой гарантии, что горячо любимый Борги долетит в целости и сохранности. О том, что @Aeroflot не умеет перевозить животных известно давно, но они почему-то считают, что это нормально. "Ваша собака для нас -багаж" @aeroflot — так не должно быть в 21 веке, когда так много сделано для защиты прав животных. Многие АК нарушают все 5 свобод прописанных в законе о защите животных. Собаки не погруженные на самолет вместе с хозяевами, разбитые перевозки и покалеченные животные — авиакомпании должны нести ответственность за жестокое обращение с животными. По отзывам это не только проблема Аэрофлота — многие АК допускают массу ошибок при перевозке животных. И полет это всегда лотерея — как все пройдёт и отдадут ли тебе твоего друга по прибытию. Было бы хорошо добиться пересмотра правил перевозки всеми АК, и приравниваю животных к пассажирам. Они не багаж! Борги летает с щенячьего возраста. Нам везло на АК и наземные службы, которые ответственно относятся к четвероногим пассажирам. У нас положительный опыт полетов с @SAS, @airBaltic и @S7. Кто и кем летал с животными — делитесь опытом! #Iamnotluggage! Borgi is a frequent traveler. But the route Stockholm-Moscow now takes 40 hours or more, simply because we are afraid to fly @Aeroflot and to Sheremetyevo. There is no guarantee that the beloved Borgi will land safe and sound. The fact that @Aeroflot is not able to transport pets has been known for a long time, but for some reason they believe this is normal. “Your dog is a luggage for us” (c) @aeroflot — this should not be the case in the 21st century. According to reviews many airlines violate all rules written in law of the animal protection. And the flight is always a lottery — how everything goes and whether they will give you your friend upon arrival. It would be good to push for the revision of the rules of animal transportation by all airlines, and treat pets as passengers. They are not a luggage! 👇 #янебагаж
#янебагаж #животныенебагаж Летаем часто, в разных направлениях, предпочитали Аэрофлот. В августе зарегистрировали, как положено, собаку в салон. Подтверждение на руках. На регистрации выясняется, что переноска должна быть мягкая (из каких соображений? уж точно не безопасности!), а у нас жёсткая, на 4 см длиннее, чем положено. И — всё, сдавайте в багаж, в салон не пропустим. В панике купили какой-то, простите за выражение, мешок, ой, мягкую переноску (бесформенную какаху с ручками). Весь цивилизованный мир требует жёсткие переноски, та же Люфтганза, именно из соображений безопасности. Но не Аэрофлот, нет...
Комментарии
Нате Осадчей не мешало бы сначала кухню помыть , а потом фото от туда выкладывать .
Аэрофлот деньги за что берет, причём огромные?
После таких новостей все что хочется пожелать чтобы илон маск их по миру пустил
"Аэрофлот", в свою очередь, заявил, ответственность за инцидент несут грузчики аэропорта Шереметьево.
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Билеты куплены у Аэрофлота, а не у грузчиков. Так что именно Аэрофлот отвечает за нормальный перелет пассажира и его багажа. А никак не грузчики.
При всем понимании, мне жаль животных, которых таскают авиаперелетами. Это в любом случае перегрузки( А как их реально перевозят, так вообще( Плюс радиация. Если очень нужно перевезти животное, то есть поезд, автомобиль и тд... Кроме ответственности перевозчика, есть еще и ответственность владельца - максимально стараться не допустить таких ситуаций для любимца. А еще на кошек очень часто аллергия, как такому будет человеку рядом?
Порой к животным больше внимания чем к людям. Вот что не нормально.
хм, а если на самолёте летит аллергик? ему умереть надо на борту из-за кисок и собачек? в погоне за толерантностью, терпимостью, мы забываем о людях, у человека должен быть выбор- лететь без животных
29.01.2020 12:56
Гость
А еще на кошек очень часто аллергия, как такому будет человеку рядом?
Такие люди должны уметь справляться со своей аллергией, таблетки и прочее - так как аллергены повсюду - это слова человека с аллергией
ну все, сейчас каждый владелец кошки будет брать ее в отпуск из принципа)
Плюс радиация
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у кошек шерсть. а у человека и того нет. для него радиация вообще смертельна!)
Менять ничего не нужно, кроме отношения к своей работе и обязанностям, шавкам не место в салоне самолета!!!
Животинам не место в салоне - однозначно.
Плюс радиация
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у кошек шерсть. а у человека и того нет. для него радиация вообще смертельна!)
Насколько я помню, солнце- это гамма-излучение. Шерсть не влияет.
При всем понимании, мне жаль животных, которых таскают авиаперелетами
А мне жаль детей, которых таскают авиаперелетами! А также их соседей - пассажиров, вынужденных весь многочасовой полёт слушать визг младенцев. Вот для младенцев радиация гораздо вреднее, чем для кошек, так как младенец активно растет
"Такие люди должны уметь справляться со своей аллергией, таблетки и прочее - так как аллергены повсюду - это слова человека с аллергией"
Ну аллергия у людей бывает разная, опять же пока сообразишь что где-то через 5 рядов кошку везут.... У меня ее нет, но то как людям становится плохо - увидено не раз, не очень выглядит(
Хотя, мне в принципе не понятно, почему - "другой человек потерпит, его значит права не нарушаются, а кошечка/собачка обязана лететь в самолете, ее права нарушаются"? Все хотят прав, и никто не думает об обязанностях. Наличие домашнего животного - это в первую очередь ответственность за тех, кого приручили. И за их комфорт в том числе, но не ценой комфорта других людей, альтернатива всегда есть.