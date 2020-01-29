Алтайская семья спасла лисенка от бродячих собак. Видео

Семья из Камня-на-Оби приютила у себя маленького лисенка. Как сообщают "Каменские известия", зверек убегал от своры собак и искал место, где спрятаться. Подходящим для себя он выбрал сарай в одном из дворов.

По словам хозяев, они очень удивилась такому квартиранту, но выгонять не стали, а кормили в течение пары дней. При этом уходить из сарая лис категорически отказывался. Однако семья решила, что место зверю все же на свободе, поэтому лисенка увезли и отпустили на волю.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жителей Родино удивила огромная крыса, которая спокойно разгуливала по улицам села и даже попыталась напасть на собаку.