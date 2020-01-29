Режим ЧС ввели в трех районах Алтайского края из-за метели

Сразу в трех районах Алтайского края из-за метели ввели режим ЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"В Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления. По данным гидрометеослужбы, объем выпавших осадков в регионе значительно превышает норму. Силы и средства МЧС России находятся в режиме повышенной готовности", – говорится в сообщении ведомства.

В этих районах усилены группировки МЧС. 50 тонн продовольствия доставят в населенные пункты Змеиногорского и Третьяковского районов, к которым затруднен проезд.