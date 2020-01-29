Еще две трассы в Алтайском крае закрыли для движения автомобилей

Из-за непогоды трассы на территории Алтайского края продолжают менять свой статус. В некоторых районах движение для автомобилей открывают, а в других, наоборот, закрывают.

Проезд для всех видов транспорта был восстановлен на двух дорогах: Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области и Троицк – Целинное.

При этом закрыли трассы: Нижнекаменка – Старобелокуриха, от с. Старобелокуриха до с. Нижнекаменка, и Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай на участке от с. Советское до с. Нижнекаменка.

Кроме того, ограничение введено на трассах:

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Баево до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

Мельниковка – Александровка, с 0 км по 19 км;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава, с 20 км по 73 км;

Топчиха – Парфеново – Песчаное, с 0 км по 44 км;

Подъезд к пос. Комариха;

Алейск – Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;

Алейск – Петропавловское – Смоленское, от Алейска до с. Усть-Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;

А-322 – Горняк – Староалейское, от Горняка до с. Староалейское;

Быканов Мост – Солоновка – Солонешное, от примыкания к а/д Бийск – Белокуриха до с. Солоновка;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с. Солонешное до с. Березовка;

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;

Быстрянка – Красногорское;

Мамонтово – Солоновка – а/д А-322.

Таким образом, 19 трасс остаются закрытыми для движения.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.