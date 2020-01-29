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Путин уволил главу Чувашии после неудачной шутки

, ИА "Амител"
Михаил Игнатьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, сообщает сайт Кремля. Руководителя региона отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Исполнять обязанности губернатора будет депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия", председатель комитета по делам национальностей Олег Николаев.

Ранее в интернете появилось видео с церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС, которая состоялась в региональном центре ведомства в Чебоксарах. На кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Ольга Баталина возмутилась поведением своего однопартийца.

"Никогда не могла понять, что вдруг такое происходит с опытными руководителями, что они начинают позволять настолько мерзко себя вести", – написала Баталина.

После возникшего резонанса Игнатьева исключили из "Единой России", обвинив в том, что он "живет в параллельной реальности".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.01.2020 22:23
- гость -

В первую очередь нужно было погнать пожарника за утрату человеческого достоинства

29.01.2020 22:59
- гость -

Ну а как быть с остальными, так называемыми "коллегами"?

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