Алтайский край вошел в пятерку самых популярных регионов для туризма в России

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал о том, какие регионы являются самыми популярными среди путешественников в России, пишет РИА "Новости".

"С одной стороны, все хотят посетить Крым, это прям устойчивая цифра. Если рассматривать детально социологию, соцопросы, то выясняется, что практически ровное число респондентов всех возрастов, всех социальных слоев, сфер хотели бы поехать отдохнуть в Крым", – сказал он на презентации совместного исследования ЦИОМ и Центра развития региональной политики.

В топ-5 вошли: Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург. Специалисты отметили, что большинство опрошенных предпочитают пляжному отдыху поездки к достопримечательностям и культурным ценностям.