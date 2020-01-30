Барнаульца отправили в колонию за пьяную езду

50-летнего жителя Барнаула осудили на полгода колонии-поселения за нетрезвую езду. Также мужчину лишили прав на три года.
Как сообщают в краевой прокуратуре, барнаулец уже имел две судимости за управление авто в состоянии опьянения. Однако ни штрафы, ни обязательные работы не помогли.
В ноябре 2019 года горожанин вновь выпил и сел за руль. На суде мужчина не смог объяснить причины своего поведения, однако заявил, что машину уже продал, и просил назначить условный срок.
Правда, на судью это не повлияло. Ближайшие шесть месяцев барнаулец проведет в колонии-поселении.
Напомним, за повторную пьяную езду для автомобилистов предусмотрены различные виды наказаний: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии
Почему нельзя ввести закон, чтобы вообще лишить прав и больше не выдавать пожизненно. В наркологическом на учете разве не стоит?
50 лет ума нет, уже не будет
Права пожизненно надо отбирать у алкоголя-рецидивистов.
Если один раз мог быть случайностью, то два случая - это закономерность.
Забирать со второго раза права навсегда, а также конфисковывать автомобиль. Чтобы мразям побольнее на карман надавить.
прокобёл!
ой я вас умоляю, кого останавливали отсутствие прав? В новости не написано, что права у него были ))))) Знаю нескольких человек, которые ездят без прав, по причине лешённости. Ездят!. И ничего тут не сделаешь. На учёт машину может поставить на другого человека, на жену, например. и кататься. ( ( ( ( ( К сожалению...Нужны более жесткие наказания, может тогда поможет
30.01.2020 13:26
krash
На учет поставить права не нужны!