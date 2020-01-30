Минобр проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула

Министерство образования Алтайского края и прокуратура проверят законность регистрации первоклассников в популярных и переполненных школах Барнаула. Об этом министр Максим Костенко сообщил на пресс-конференции в среду, 29 января.

"В первый класс записывают по месту жительства. Но мы видим ажиотаж вокруг некоторых школ. Будем активно работать с прокуратурой, чтобы проверять обоснованность прописки. Я не могу сказать как именно, но механизмы есть", – сказал министр.

Такая проблема уже не первый год актуальна для крупных школ в центре: 22, 42 и 69. Некоторые родители покупают прописку рядом с желаемой школой, чтобы их ребенок ходил именно туда. По 22 и 42 школам сейчас решают вопрос о строительстве пристроев, чтобы вместить всех желающих. Также там было увеличено количество первых классов.

Максим Костенко считает, что младшие школьники должны учиться рядом с домом.

"Мои дети всегда ходили в школу поблизости. Это безопасно, комфортно и усиливает адаптацию и социализацию. Ребенок общается с теми, кто живет в его дворе. Никаких углубленных предметных знаний в начальной школе нет. Родители часто совершают ошибку: насколько обоснованно вставать в шесть утра, чтобы возить заспанного ребенка по нашим загруженным улицам", – сказал Костенко.

И при этом заверил: ни один первоклассник не останется без школ.

Дело не только в престижности учебного заведения, из-за чего сюда пытаются попасть и из других районов. Но и потому, что центр активно застраивается, здесь становится больше жителей.

"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.

В целом региону нужно 46 тысяч новых мест. Это прежде всего связано с задачей федеральной власти перевести школьников страны на обучение в одну смену. А также с учетом ветхих и аварийных школ. Чтобы построить столько новых образовательных учреждений краю нужно 46 млрд (!) рублей.

Пока же в год вводят по 7-8 тысяч новых мест.