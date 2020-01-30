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Минобр проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Министр образования региона Максим Костенко призвал родителей отправлять детей в школы по реальному месту жительства
1 сентября в 42-й школе / Фото: amic.ru

1 сентября в 42-й школе / Фото: amic.ru

Министерство образования Алтайского края и прокуратура проверят законность регистрации первоклассников в популярных и переполненных школах Барнаула. Об этом министр Максим Костенко сообщил на пресс-конференции в среду, 29 января.

"В первый класс записывают по месту жительства. Но мы видим ажиотаж вокруг некоторых школ. Будем активно работать с прокуратурой, чтобы проверять обоснованность прописки. Я не могу сказать как именно, но механизмы есть", – сказал министр.

Такая проблема уже не первый год актуальна для крупных школ в центре: 22, 42 и 69. Некоторые родители покупают прописку рядом с желаемой школой, чтобы их ребенок ходил именно туда. По 22 и 42 школам сейчас решают вопрос о строительстве пристроев, чтобы вместить всех желающих. Также там было увеличено количество первых классов.

Максим Костенко считает, что младшие школьники должны учиться рядом с домом.

"Мои дети всегда ходили в школу поблизости. Это безопасно, комфортно и усиливает адаптацию и социализацию. Ребенок общается с теми, кто живет в его дворе. Никаких углубленных предметных знаний в начальной школе нет. Родители часто совершают ошибку: насколько обоснованно вставать в шесть утра, чтобы возить заспанного ребенка по нашим загруженным улицам", – сказал Костенко.

И при этом заверил: ни один первоклассник не останется без школ.

Дело не только в престижности учебного заведения, из-за чего сюда пытаются попасть и из других районов. Но и потому, что центр активно застраивается, здесь становится больше жителей.

"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.

В целом региону нужно 46 тысяч новых мест. Это прежде всего связано с задачей федеральной власти перевести школьников страны на обучение в одну смену. А также с учетом ветхих и аварийных школ. Чтобы построить столько новых образовательных учреждений краю нужно 46 млрд (!) рублей.

Пока же в год вводят по 7-8 тысяч новых мест.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 16:10
- гость -

Родители просто хотят не только определенный уровень образования, который дают хорошие школы, но и оградить (снизить контакт) своих детей от "хулиганов" которых в некоторых районах много, соответственно и в школах этих районах.

30.01.2020 16:14
- гость -

Максим Костенко считает, что младшие школьники должны учиться рядом с домом.

"Мои дети всегда ходили в школу поблизости. Это безопасно, комфортно и усиливает адаптацию и социализацию. Ребенок общается с теми, кто живет в его дворе. Никаких углубленных предметных знаний в начальной школе нет.
----------------------------------------------------------
У меня к Костенко было индифферентное отношение. Но после его заявления о том, что "никаких углубленных предметных знаний в нач. школе нет" примыкаю к тем, кто считает, что этого персонажа надо держать подальше от системы образования.

30.01.2020 16:15
- гость -

В какой школе учились дети Костенко?

30.01.2020 16:17
- гость -

Детей прописывают левых за деньги, делают времянку , каждый день приходят.

30.01.2020 16:19
- гость -

Всё правильно. Умные дети бедных родителей должны учиться в плохих школах по месту жительства, если не могут купить квартиру в центре. А глупые богатых - в лучших гимназиях. Тоже по месту жительства.

30.01.2020 16:25
- гость -

Костенко, ну что уж такую откровенную ерунду то городить, а? У нас район не очень, рядом есть школа, но кто мог, те сбежали прямо из первого класса, потому как и учатся там, и учат очень так слабенько. К концу 1 класса читают дети по слогам. Нам повезло, попали в школу не по месту прописки, ребёнок закончил начальную школу не просто отлично, а с кучей грамот за олимпиады, включая районные. А что нам светило в нашей школе по прописке? Как начало положишь, так и дальше пойдёт. Что за дискриминация вообще по месту проживания?

30.01.2020 16:25
Панночка

"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.


ну на ядринцева утвержден план застройки, есть там школа. выкупайте частники и начинайте строить. не тогла, когда 22 школа треснет, а сейчас

30.01.2020 16:28
Панночка

"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.





на план застройки квартала на ядринцева есть
школа там есть
и детский сад


выкупайте и начинайте строить, причем начинать надо уже сейчас

30.01.2020 16:34
гость

а он в курсе например о школе 121, где люди дрались за место для своего ребенка в 1 класс? будь я на месте этих родителей и была бы у меня возможность сделать левую прописку, что бы оказаться в другой школе, сделал бы не задумываясь. он вообще в курсе реальной обстановки или он как и все остальные чины далек от народа?

30.01.2020 16:36
- гость -

Вспоминаю давний разговор в 90-х с директором одной из самых хороших школ. Даже больше, в то время лучшей специализированной в городе. Разговор приватный, мы давно были знакомы. Он жаловался, что хотя при приеме проводят собеседование - тестирование, как и прежде, в советское время, теперь вынуждены брать в первую очередь слабых и неподготовленных, но живущих напротив. По указке свыше. Разумеется, это ведет к разрушению учебного заведения, созданного несколькими поколениями талантливых учителей и учеников.

Сейчас эта гимназия уже не имеет былой славы, уровень существенно снижен. Добили. Теперь там учатся дети обеспеченных родителей, квартиры в округе дорогие.

30.01.2020 16:38
- гость -

"центр активно застраивается, здесь становится больше жителей"
Индустриальный прирастает целыми кварталами, жителей становится много больше.
Но в целом население Барнаула не растет. Парадокс.

30.01.2020 16:39
- гость -

30.01.2020 16:25
- гость -
Что за дискриминация вообще по месту проживания?
-------------------------------------------------------
Именно дискриминация! Вы нашли верное название для проблемы.

30.01.2020 16:41
krash

А че только центр затронули? А как же активно застраивающиеся пселки типа Лесной, Власиха? Домов и каттеджей настроили сотни а школы?

30.01.2020 16:42
- гость -

Проверьте 123 гимназию!!! Не понаслышке знаю, что специально за деньги прописывают детей в нашем районе, а потом получается, что мимо школы невозможно пройти, так как всё заставлено машинами, видимо деточек подвозят из разных райнов города...

30.01.2020 16:42
- гость -

Эх, Костенко, Костенко, вроде не дурак, а такое говоришь. Да с первого по четвертый класс как раз и закладывается база знаний. Костенко, может ты просто диплом о ВО купил, а не учился ? признайся ! То, что ты не можешь наладить процесс по привлечению учителей определенной квалификации в школы, не дает тебе права решать свои проблемы за счет детей. Нашел крайних и на ком отыграться.

30.01.2020 16:44
- гость -

Дети тоже люди. "Прописку", как пережиток совка, отменили ещё в ельцинское время. Ныне есть регистрация.
Требование приписывать к школам только зарегистрированных на определенной территории детей считаю грубым нарушением прав ребенка.

30.01.2020 16:44
- гость -

Надо полагать, "оптимизируя" сельские школы, он считает, что тамошние школьники могут вставать в шесть утра и тащиться на автобусе за тридевять земель в школу, а городским это категорически противопоказано, и они должны непременно учиться возле дома?
Ну про то, что он мелет про качество образования, уже молчу - этот же горе-министр показательно, под камеру "инспектирует" только хорошие школы. Про остальные он не знает ничего, от слова - совсем.

30.01.2020 16:45
- гость -


30.01.2020 16:36
- гость -
ты о 40 гимназии ?

30.01.2020 16:46
- гость -

30.01.2020 16:42
- гость -
Проверьте 123 гимназию!!! Не понаслышке знаю, что специально за деньги прописывают детей в нашем районе, а потом получается, что мимо школы невозможно пройти, так как всё заставлено машинами, видимо деточек подвозят из разных райнов города...
---------------------------------------------------
Очень хорошо, что ответственные родители определяют детей в школу, концепция которой их устраивает, а потом добросовестно возят ребят на занятия.

30.01.2020 16:49
Родитель

В нашей 122 учится сын его.

30.01.2020 16:54
- гость -

Вместо того, чтобы обеспечивать нормальное качество образования во всех школах города, Костенко решил припугнуть родителей прокуратурой. Ну что тут сказать? не на своем месте человек, это ж очевидно!

30.01.2020 16:55
- гость -

Прокуратура проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула
------------------------------------------------
Насколько законны действия прокуратуры в данном случае?

Ребята, ведь это самое настоящее крепостное право!

Также возникают аналогии со сталинским временем, когда жители сельской местности имели право жить только по месту происхождения. Родился в деревне? Там и умри...

30.01.2020 16:57
- гость -

Заколебали утром приезжающие машины во дворах у 42, привозят прописанных, 100 метров пройти пешком не могут, из дворов не выехать!!!

30.01.2020 16:59
Странно

Чего все всполошились? А что он такого сказал? Просто повторил закон. А прописывать за деньги детей в чужих квартирах - это нарушение закона, преступление. Те министр против преступлений и всех призывает закон не нарушать, всего-то...

30.01.2020 17:05
- гость -

Отбор должен быть. Но не по прописке, а по уму. Сначала школа принимает самых способных, пожелавших учиться именно здесь. Потом остальных, по месту жительства.
Это на пользу всем.

30.01.2020 17:11
- гость -

30.01.2020 16:59
Странно
Чего все всполошились? А что он такого сказал? Просто повторил закон. А прописывать за деньги детей в чужих квартирах - это нарушение закона, преступление. Те министр против преступлений и всех призывает закон не нарушать, всего-то...
----------------------------------------------------
Жертва совка 16:59, проснись!
Родители имеют право регистрировать детей там, где пожелают. Также как любой гражданин России может зарегистрироваться в городе по одному адресу, а жить в другой квартире. Это - ЗАКОН! На детей законы тоже распространяются! У детей гражданство РФ.

30.01.2020 17:13
- гость -

30.01.2020 16:59
министр против преступлений и всех призывает закон не нарушать, всего-то...
-------------------------------------------------------
"Министру" не мешало бы самому изучить законы нашей страны. И не нарушать права ребенка в Барнауле.

30.01.2020 17:14
- гость -

Также возникают аналогии со сталинским временем, когда жители сельской местности имели право жить только по месту происхождения. Родился в деревне? Там и умри...
------
У бабушки были отличные художественные способности, но поступать в художественное училище ей не разрешил колхоз. Колхозу были нужны доярки.
Это натуральное крепостное право были в СССР.

30.01.2020 17:15
- гость -

Если будет митинг против действий Костенко, тоже пойду. Хватит рушить образование в крае.

30.01.2020 17:17
- гость -

30.01.2020 17:14
- гость -
Также возникают аналогии со сталинским временем, когда жители сельской местности имели право жить только по месту происхождения. Родился в деревне? Там и умри...
------
У бабушки были отличные художественные способности, но поступать в художественное училище ей не разрешил колхоз. Колхозу были нужны доярки.
Это натуральное крепостное право были в СССР.
---------------------------------------------------------------------------
История повторяется! В 21 веке!
Позор! Позор! Позор!

30.01.2020 17:18
Папа первоклассницы

Может таки этот закон против здравого смысла, раз его так много родителей не боятся нарушить? В микрорайоне, который относится к 42й школе нет столько потенциальных первоклассников. Там одни хрущевки, в которых в основном живут пенсионеры. По закону школа была бы пустая! Об этом думали те, кто этот закон принимал?

30.01.2020 17:18
Гость

«Хулиганов» чтобы не было , ну ну, это в этих то школах? Тут мне кажется ещё больше проблемные ученики чем в обычных, просто ради престижа и возят

30.01.2020 17:22
Гость

Зато в 2020 планируется ещё одна застройка за Сити, это куда детей ещё добавится девать? А что школа 1 нельзя ее как то тоже нельзя до уровня довести? А то близко находится и вроде как детей мало ходит, потому что якобы не престижная!

30.01.2020 18:24
гость

Уполномоченная! Выскажите свою позицию по вопросу с учетом соблюдения права детей на образование.

30.01.2020 18:29
- гость -

Школа это только 20-30% успеха. Можно и после 42 и 69 дураком остаться. Главное все-таки это личный пример родителей.

30.01.2020 18:31
Дмитрий

Какая проблема? Хрущевки в районе 42 гимназии самые дешевые в городе (кроме Потока),поэтому Новые барнаульцы ,назвавшие Новую Ленту Вторым центром ,но желающие хороших школ для детей , могут легко переехать в их район (еще и деньги
останутся). Закон недвижимости -если у вас дети школьного возраста ,покупай недвижку
в центре ( рядом с хорошими школами), а не во втором( третьем )центре (рядом с Павловском

30.01.2020 19:47
- гость -

30.01.2020 18:29
- гость -
Школа это только 20-30% успеха. Можно и после 42 и 69 дураком остаться. Главное все-таки это личный пример родителей.
------
Главное - это, конечно, хорошая генетика. Но окружающие условия тоже очень важны. Способный ребенок теряет в школе время, если большинство его одноклассников не хотят и не могут учиться.

30.01.2020 19:48
Гость


- гость -
Заколебали утром приезжающие машины во дворах у 42, привозят прописанных, 100 метров пройти пешком не могут, из дворов не выехать!!!




Пошли в первый класс по прописке, была квартира на Молодежной 42 б, после третьего класса переехали на Змеиногорский, ребенка теперь возим.

Так что ваш выс@р не совсем уместен

30.01.2020 19:49
- гость -

Принимать все заявления от желающих. В зависимости от количества поступающих в ту или иную школу решать вопросы. Делать пристройки. Арендовать помещения рядом в ТЦ и БЦ. Выкупать землю и строить новые здания. Давать больше денег востребованным учебным заведениям.

30.01.2020 19:55
- гость -

Надо чтобы Костенко перевел учителей по их месту прописки. Чтоб учитель не тратил время на проезд,а готовился к урокам.

30.01.2020 19:56
- гость -

30.01.2020 17:22
Гость
Зато в 2020 планируется ещё одна застройка за Сити, это куда детей ещё добавится девать? А что школа 1 нельзя ее как то тоже нельзя до уровня довести? А то близко находится и вроде как детей мало ходит, потому что якобы не престижная!
==========================================
Сделать филиалом престижной под одним директорством. У ВУЗов же бывает несколько корпусов, так и школам можно.

30.01.2020 20:01
- гость -

30.01.2020 19:48
Гость

- гость -
Заколебали утром приезжающие машины во дворах у 42, привозят прописанных, 100 метров пройти пешком не могут, из дворов не выехать!!!

Пошли в первый класс по прописке, была квартира на Молодежной 42 б, после третьего класса переехали на Змеиногорский, ребенка теперь возим.
----------------------------------------------------------------
Да многие родители завозят и близживущих по дороге на работу. Опять же контроль: не опоздает, не прогуляет

30.01.2020 20:05
- гость -

центр для низкоэтажного спокойного проживания, элитного перемещения пешком, но эти "прописанные" тут все портят, въезжают во дворы, ездят по газонам, паркуют где попало, школы и понаехавшие ничего не делают для улучшения бнизжлежайшей инфраструктуры, хоть бы трактор вызвали за свой счет.

30.01.2020 20:12
Миротворец

Дорогие родители. Понимаю ваше негодование. Право на образование - очень значимо именно для ребёнка. Но зачем же на митинг. Обратитесь к Уполномоченному по правам ребёнка в Алтайском крае. У неё зарплата такая же как у Костенко.

30.01.2020 20:43
- гость -

30.01.2020 21:34
Пионер

Принимать все заявления от желающих. В зависимости от количества поступающих в ту или иную школу решать вопросы. Делать пристройки. Арендовать помещения рядом в ТЦ и БЦ. Выкупать землю и строить новые здания. Давать больше денег востребованным учебным заведениям.

А с кадровым составом как решить проблему? Чем больше человек в классе, тем меньше учитель может уделить времени индивидуально.

30.01.2020 22:47
Йцукен

Основная проблема - во многих школах некоторые важные предметы не преподаются. Например, информатика. Вместо информатики (и подготовке к ЕГЭ по информатике) преподают word и exel. В итоге ребенок вроде как ходит на занятия, тратит время и силы, а знаний ноль. В 42 школе работает яндекс-лицей. Что мешает другим школам его открыть? Яндекс постоянно проводит обучение учителей. Ответ очевиден - тупость учителей и лень директоров.

30.01.2020 23:57
Иван

Гостю 30.01.2020 19:55
Сам то небось на выселках живешь, а на работу в центр ездишь, не по прописке?

31.01.2020 01:44
Zloy

Если Ваше чадо не хочет учиться, то тут смена школы не поможет. А вы реально затрудняете учебный процесс детям. Ребёнок живущий рядом не может нормально учиться из за огромного количества "прописаных" и что остаётся? Смириться или перейти в другую школу и тратить время на проезд. А родителям, которые ищут лазейки чтобы попать к "нужную" школу, совет : уделяйте сами больше внимания детям,а не ищите якобы лучшую школу... Ведь яблоко от яблони....

31.01.2020 08:16
гость

Эпоха Минобра так и останется грязно-голубым пятном в истории края...

31.01.2020 09:13
Виталий

"Если Ваше чадо не хочет учиться, то тут смена школы не поможет. А вы реально затрудняете учебный процесс детям. Ребёнок живущий рядом не может нормально учиться из за огромного количества "прописаных" и что остаётся? "
Ребенок живущий рядом 100% попадет в эту школу, и класс будет заполнен таким же количеством учеников. Сначала берут по прописке, потом на общих основаниях. Прописку делают что бы не пролететь на "общих".
Насчет смены школы - очень спорный вопрос, если рядом более менее нормальная школа, то я отчасти с вами согласен. А если по прописке, например, школа 13? Вы были в 13 школе? Она осталась в 80х, здание пора признавать аварийным, продленки нет, кружков нет, доп занятий нет - вы бы отдали своего ребенка в эту школу?

31.01.2020 11:00
Коренной барн

Господин Костенко, вместо того чтобы давать нелепые поручения прокуратуре, лучше спросите свою подчинённую Полосину зачем она две школы на горе закрыла. Ведь это центральный район! А, то что не все школы элитные, тоже её заслуга. Она назначала таких директоров, что без слёз не взглянешь. Да и зарплата у них так себе. А основная часть работы - ответы на письма из Комитета по образованию и Минобра. Письмо приходит в субботу вечером, а отвечать надо было в прошлый четверг. Никакой методической и правовой помощи школы от учредителя не получают, инициативы не поощряются, а душатся. Ну, а то, что мест не хватает, потерпите. Рождаемость то снизилась, всё само собой и решится.

31.01.2020 12:52
- гость -

30.01.2020 20:05
- гость -
центр для низкоэтажного спокойного проживания, элитного перемещения пешком,
------
Вообще-то нет, в центре практически любого города всегда кипит жизнь, много людей, много шума. Спокойно и тихо на окраинах.

31.01.2020 13:11
- гость -

Школ новых не строят- вот и переполнены, плюс сократили колличество первых классов, чтобы перейти в первую смену... Сами сделали всё, чтобы не где было учиться, а какие- то проверки устраивать собираются!!! Чего проверять, если по закону, дети пошли по прописке, или этот закон опять не для всех детей?! Лучше бы силы и энергию направили в нужное русло- на строительство новых школ, подняли бы зарплату учителям, смотришь после педа больше бы народа пошло по специальности, а не на рынок, и чтобы во всех школах,как и раньше можно было учиться как в простом, так и с углубленным изучением предмета, по способностям и по желанию, а не по возможностям мамы с папой!!! Живём в одной стране, дети сдают егэ, этот экзамен для всех един, а программы в школах разная! Плюс зачем ребенку ходить в школу с английским уклоном, если он к ней относится по прописке, когда он собирается получать техническое образование и надо знать математику с физикой?! Таким образом, родители вынуждены сами решать проблемы, которые им подкидывает правительство своими новыми законами... И какие к ним могут быть притензии, ведь каждый родитель хочет лучшего д

31.01.2020 13:15
- гость -

Для своего ребенка, или это теперь наказуемо?

31.01.2020 22:02
валентин

дорогие родители! Не рвитесь в 42 гимназию ! Ведь там работают только на сильного ученика! Все остальные побоку!!

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