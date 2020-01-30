Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула

Путешественник, блогер, музыкант и писатель Антон Шангин отправился в кругосветное путешествие из Читы 6 мая 2019 года. За это время блогер прошел почти четыре тысячи километров и накануне, 29 января, добрался до Барнаула.
"Я в Барнауле. Вчера дотопал сюда – ветер, метель, снег в лицо. Говорили: не иди. Но в целом ничего страшного", – написал Шангин в своем Instagram-аккаунте.
За 40 дней путешественник преодолел Забайкалье (540 км), 22 дня пересекал Бурятию (392 км), за 56 дней прошел через Иркутскую область (1049 км) и столько же ушло у него на Красноярский край (650 км).
Антон Шангин подчеркивает, что не торопится в своем путешествии, потому что не стремится устанавливать новые мировые рекорды.
Комментарии
"Говорили: не иди." - в детстве точно родителей не слушал!
"Путешественник, блогер, музыкант и писатель" - в общем откровенно бесполезный персонаж занимается таким же бесполезным и довольно таки глупым делом... Мда, уж... пям главная новость первого месяца этого года...
Это он пришел пополнить бюджет, снег покидать за 88р в час. К успеху идёт )))) Наконец то полезным делом займется, а не то что эти блогеры, путешественники
Уважуха. Молодец. Может. А где спит зимой? Ест? Или всегда идёт? Уважуха. Молодца. И ведь не торопится. Точно как я на диване в выходной)
Во делать некого, точно недалкого ума человек