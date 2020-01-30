Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России начал действовать закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом.

Согласно нормам нового документа, арбалет и лук теперь относятся к категории гражданского охотничьего оружия, а их покупка станет возможна только при предъявлении охотничьего билета и разрешения на хранение охотничьего оружия. При этом приобретенное оружие необходимо зарегистрировать в Росгвардии.

Также в новом законе прописано, что с луками и арбалетами нельзя выходить на охоту на расстояние ближе 200 метров от жилых домов, а во владении разрешается иметь не более пяти единиц такого оружия.

Напомним, что раньше луки и арбалеты относились к спортивному оружию, и разрешение на их покупку не требовалось.