Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России начал действовать закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом.
Согласно нормам нового документа, арбалет и лук теперь относятся к категории гражданского охотничьего оружия, а их покупка станет возможна только при предъявлении охотничьего билета и разрешения на хранение охотничьего оружия. При этом приобретенное оружие необходимо зарегистрировать в Росгвардии.
Также в новом законе прописано, что с луками и арбалетами нельзя выходить на охоту на расстояние ближе 200 метров от жилых домов, а во владении разрешается иметь не более пяти единиц такого оружия.
Напомним, что раньше луки и арбалеты относились к спортивному оружию, и разрешение на их покупку не требовалось.
Комментарии
А, рогутину можно..,видать совсем дело у Вовки с пацанами дело плохо, раз уже до луков добрались, при советах ружье в магазине хозяйственном можно было купить по паспорту, клоуны, кому нада у того давно есть и не луки....
О спасибо отцы родные! Валежник собирать и с лука стрелять....Когда на другом континенте происходит запуск ракет и электромобили бороздят просторы....
гайки закручивают, видно их новые реформы вызовут недовольство народа, страхуются
Это называется не разрешили, наоборот - запретили покупать и пользоваться без получения охотбилета, сдачи экзамена, прохождения медкомиссии, получения лицензии на приобретение, постановке купленного на учёт и получении разрешения на хранение и использование.
"Я не перестаю поражаться меркантильности маргинала. Зачем тебе деньги, если ты рабочий в Астрахани?"
Гуляй, дыши, в лугах занимайся любовью, рыбачь. Тебе правительство валежник собирать разрешило, ягоды, грибы… Ну так лопай, уминай за обе щеки, наслаждайся жизнью!»
А на кого охотиться будем?
Бесшумное оружие..
Сперва валежник... Теперь луки...Боюсь, скоро будут дубины, шкуры зверей и пещеры...
Нищеброды голодающие, че, мамка не кормит? Уроки идите делать
Путин разрешил россиянам охотиться за луком.
Смейтесь. Современные латы явно не выдержат
Пожалуй вы правы. Пора начинать играть в Робин Гудов. Трясти в тёмных углах чиновников и прочую шушеру.
Что-то мне подсказывает, что статья не полностью раскрывает тему. Разве в новом законе нет ничего про мощность натяжения тетивы? Вот у меня 40-фунтовый блочный лук, из него с 25 метров даже крысу не убъёшь... и что, его тоже регистрировать?