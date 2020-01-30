Еще несколько участков трасс открыли для движения в Алтайском крае

С нормализацией погодных условий в Алтайском крае открывают дороги для движения автомобилей.

Проезд для всех видов транспорта открыт от Змеиногорска до границы Республики Казахстан на дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, а также на дороге Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава, от с. Верх-Чуманка до с. Плотава. Отметим, что по последнему маршруту с 20 км по 40 км движение открыто только для легковых автомобилей.

Закрытыми остаются:

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, от с. Курья до Змеиногорска;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава, с 40 км по 60 км;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка –Знаменка – Славгород, от с. Баево до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

Топчиха – Парфеново – Песчаное, с 0 км по 44 км;

Подъезд к пос. Комариха;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с. Соловьиха до с. Березовка;

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, от с. Усятское до конца трассы;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка.

Отметим, что Мельниковка – Александровка, с 0 км по 19 км, открыта только для легковых автомобилей.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.